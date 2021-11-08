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17 жутковатых и странных игрушек, производители которых, кажется, позабыли о том, что создают товары для детей

17 жутковатых и странных игрушек, производители которых, кажется, позабыли о том, что создают товары для детей

Верный способ порадовать ребёнка — это подарить ему красивую и интересную игрушку! Но и это не всегда оказывается лёгкой задачей для взрослого. А всё потому, что некоторые производители детских товаров так перемудрили со своими идеями, что теперь на прилавках можно найти самые неожиданные, странные, нелепые и даже пугающие вариации игрушек, какие только можно себе представить! Некоторые из них мы и собрали в нашей сегодняшней подборке.

Это фигурка Бильбо Бэггинса, но тут он больше похож на сумасшедшего учёного

Какие устрашающие зубы у этой плюшевой акулы

Неплохая акция, продавать игрушки без головы с 25-процентной скидкой

Некоторые покупатели воруют головы у игрушек, но магазин не теряет надежду продать их и в таком виде!

Этот пушистик выглядит так, будто хочет убить своего хозяина

На игрушечной машине скорой помощи написано «мясо»

Может не стоит использовать фотографию ребёнка для рекламы игрушки для питомца, которую нужно держать подальше от детей?

Предупреждение: удочка — это не игрушка. Держите её подальше от детей.

Без скафандра Базза Лайтера просто не узнать

Кто-нибудь хочет купить куклу в бутылочке?

Машина Супермена

Кажется, дизайнер этой игрушки понятия не имеет, как выглядит машина Супермена.

Это набор с мелкими игрушками, но одна его крышка в виде бычка уже вызывает сомнения

Невероятные стандарты красоты у кукол, произведённых в Китае

Кажется, этот игрушечный слоник под чем-то

Вот такую милую игрушку для ванны я нашёл на барахолке

Не знаю, порадовала ли бы такая игрушка ребёнка, но запомнилась бы надолго!

Красивая версия Сквидворда сбивает с толку, но её определённо хочется купить!

Как вам идея сотворить плюшевую собаку-привидение?

И это детская игрушка! Невероятно!

Дамы и господа, представляю вашему вниманию киберсерию игрушек с героями мультфильма «Шрек»

А какую из этих игрушек вы бы осмелились купить ребёнку в качестве подарка?


# Актуальные новости
По материалам: Юмор

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