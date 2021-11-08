537 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Иркутской области за сутки

За сутки в Иркутской области зарегистрировали еще 537 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 126 378 случаев заболевания ковидом, сообщается на сайте Роспотребнадзора 8 ноября.

В больницы госпитализировали 114 человек, в стационарах остаются 5 178 пациентов. Выздоровели 47 человек, всего — 107 818. За сутки умерли 30 человек с COVID-19: 29 — от коронавируса (всего — 5713), от иных заболеваний — 1 (499).

Вузам в восьми муниципалитетах Приангарья рекомендовано перейти на дистанционный формат обучения

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