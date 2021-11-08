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70 нетрезвых водителей выявили госавтоинспекторы в выходные в Иркутске и Иркутском районе

70 нетрезвых водителей выявили госавтоинспекторы в выходные в Иркутске и Иркутском районе

В прошедшие выходные сотрудники ГИБДД Иркутска и Иркутского района провели массовые проверки водителей на состояние опьянения. В ходе рейдов выявлено более 70 водителей, которые управляли транспортными средствами в нетрезвыми, при этом 39 из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Госавтоинспекция напоминает, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения наступает уголовная ответственность.

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По материалам: irk

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