70 нетрезвых водителей выявили госавтоинспекторы в выходные в Иркутске и Иркутском районе

В прошедшие выходные сотрудники ГИБДД Иркутска и Иркутского района провели массовые проверки водителей на состояние опьянения. В ходе рейдов выявлено более 70 водителей, которые управляли транспортными средствами в нетрезвыми, при этом 39 из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Госавтоинспекция напоминает, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения наступает уголовная ответственность.