Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

8 ноября власти Иркутской области расскажут в прямом эфире об ограничениях для бизнеса в регионе

8 ноября власти Иркутской области расскажут в прямом эфире об ограничениях для бизнеса в регионе

8 ноября состоится прямой эфир по теме ограничительных мероприятий для бизнеса, введенных в Иркутской области. На вопросы ответят руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова и заместитель главного врача по лечебной работе Иркутской государственной областной детской клинической больницы Наталья Руденко.

Также спикеры поделятся актуальной информацией о ситуации с COVID-19. Начало в 12:00. Посмотреть трансляцию можно в соцсетях: «Вконтакте» и «Одноклассники».

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Небольшое землетрясение произошло утром 8 ноября в Иркутске
Небольшое землетрясение произошло утром 8 ноября в Иркутске
В правящей украинской партии обиделись на Литву, закупившую белорусскую энергию в 9 раз дешевле
В правящей украинской партии обиделись на Литву, закупившую
Вузам в восьми муниципалитетах Приангарья рекомендовано перейти на дистанционный формат обучения
Вузам в восьми муниципалитетах Приангарья рекомендовано перейти на
28 домов в Грановщине остались без света из-за пожара на трансформаторной подстанции
28 домов в Грановщине остались без света из-за пожара на
8 ноября власти Иркутской области расскажут в прямом эфире об ограничениях для бизнеса в регионе
8 ноября власти Иркутской области расскажут в прямом эфире об
Иркутская область заняла 12-е место среди регионов России по доступности аренды жилья
Иркутская область заняла 12-е место среди регионов России по
«Слата» запустила новую программу лояльности
«Слата» запустила новую программу лояльности
Энергетика кукол, игрушек и сувениров: что можно держать в доме, а что нельзя
Энергетика кукол, игрушек и сувениров: что можно держать в доме, а
Канье Уэст отписался от Ким Кардашьян в Instagram на фоне слухов о ее романе с Питом Дэвидсоном
Канье Уэст отписался от Ким Кардашьян в Instagram на фоне слухов о ее
Ретроградные планеты в 2022 году
Ретроградные планеты в 2022 году
Юбилей Akhmadullina, образ Фиби Буффе и уютный трикотаж: смотрим новые лукбуки
Юбилей Akhmadullina, образ Фиби Буффе и уютный трикотаж: смотрим
В Красноярске болельщик на футбольном турнире выстрелил в школьника
В Красноярске болельщик на футбольном турнире выстрелил в школьника

Топ на сегодня

Сергей Зверев выложил видео буллинга
Сергей Зверев выложил видео буллинга
Вся правда о самочувствии Софии Ротару: "То замуж выдают, то она болеет'
Вся правда о самочувствии Софии Ротару: "То замуж выдают, то она
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино, Джефф Безос и Лорен Санчес, Хейли Бибер и другие на гала-вечере LACMA Art+Film
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино, Джефф Безос и Лорен Санчес, Хейли
Стартап Solidus Labs привлек $15 млн стратегических инвестиций
Стартап Solidus Labs привлек $15 млн стратегических инвестиций
Что нужно для иммиграции в Австралию из России?
Что нужно для иммиграции в Австралию из России?

Еще по теме

536 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Иркутской области за сутки
Под Иркутском в ДТП попал микроавтобус с медиками, 12 человек пострадали
Выборы президента России стартовали в Иркутской области
Четыре человека стали жертвами ДТП с маршруткой в Иркутской области