8 ноября власти Иркутской области расскажут в прямом эфире об ограничениях для бизнеса в регионе

8 ноября состоится прямой эфир по теме ограничительных мероприятий для бизнеса, введенных в Иркутской области. На вопросы ответят руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова и заместитель главного врача по лечебной работе Иркутской государственной областной детской клинической больницы Наталья Руденко.

Также спикеры поделятся актуальной информацией о ситуации с COVID-19. Начало в 12:00. Посмотреть трансляцию можно в соцсетях: «Вконтакте» и «Одноклассники».