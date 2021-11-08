Анфиса Чехова шокировала своей реальной внешностью

Актриса и ведущая Анфиса Чехова поделилась серией фотографий, на которых видно, как она выглядела на самом деле. 43-летняя артистка никогда не была худышкой. Телеведущая прославилась благодаря своим формам и имиджу секс-бомбы. Вот только поддерживать вес на конкретной отметке звезде было тяжело: в 2014 году она сильно располнела. «Мой вес был почти 100 килограммов. В 2014-2016 годах я скрывала себя. Я не снималась в российских телепрограммах, не публиковала видео и сильно фотошопила снимки. Я редактировала фото, уменьшая свои объемы почти в два раза», — поделилась телеведущая, проиллюстрировав слова несколькими кадрами.Анфиса Чехова в инстаграме На этих фото Анфиса действительно выглядит по-разному. Как объяснила телеведущая, в тот период она часто ела вкусную, но вредную еду, да и в целом ни в чем себе не отказывала. Вот только прибавка в весе сильно сказалась на самооценке Чеховой.Анфиса Чехова в реальности «Я не принимала себя такой, какая есть. Поэтому скрывала эту неприглядную картину от окружающих. Даже под отфотошопленными снимками мне писали: «похудей, жирная». Представляете, что было бы, если бы я опубликовала реальные кадры?» — продолжила звезда.Анфиса Чехова долго скрывала правду Лишь со временем Анфисе удалось изменить свои пищевые привычки и сбросить лишние килограммы. Сейчас телеведущая находится в идеальной для себя форме. Понимая, что с комплексами из-за веса сталкиваются миллионы женщин, Чехова решила им помочь. Звезда организовала бесплатную беседу со всеми желающими, посвященную данной тематике. Поклонники восприняли инициативу Анфисы с воодушевлением, ведь ее пример уже давно вдохновляет женщин. Сама же Чехова пообещала раскрыть не только методики похудения, но и секреты, которые помогут полюбить себя, избавившись от комплексов.