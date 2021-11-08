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Анна Семенович поделилась отпускными кадрами в купальнике, демонстрируя пышные формы

Анна Семенович поделилась отпускными кадрами в купальнике, демонстрируя пышные формы
41-летняя певица Анна Семенович наслаждается морем и солнцем на пляже Египта, откуда и поделилась соблазнительными фото в купальнике. Анна Семенович сейчас отдыхает в Египте. «Многие хотели фото в купальнике! Вот пожалуйста, это я в полной красе 🔥И не надо мне писать, что мне надо похудеть или уменьшить грудь или удлинить ноги 😂Я счастливый человек, которого не особо интересует мнение других людей !!!», - написала певица в Instagram.

Артистка обладает женственной фигурой и не стесняется подчеркивать пышные формы. Анна долгое время боролась за стройную фигуру, но потом смирилась и приняла себя такой, какая есть. Сейчас певица находится в полной гармонии с самой собой.
Анна Семенович «Вот люблю я себя побаловать и полюбить, для меня очень важно находить на себя время☀️Мне повезло, что мне очень интересно проводить время с собой. Я все время что-то изучаю, шучу и кайфую от себя и от жизни 🙏🏼»,- поделилась актриса с поклонниками. Семенович поделилась фото в ярком купальник насыщенного фиолетового цвета со вставками в виде пикантной шнуровки, которая придала звезде еще большую сексуальность. Анна позировала, принимая пикантные позы.
Анна Семенович «Это не эгоизм, это развитие и принятие ! Изучать себя, принимать все свои стороны, как светлые, так и темные, это большая работа. Мы все не идеальны, но у всех нас есть право выбора, какую сторону в себе подпитывать🙌🏼 Я выбрала сторону любви, счастья и позитивного мышления 🙏🏼» — призналась Анна. Она отметила, что сама для себя выбрала сторону любви и счастья. Бывшая солистка группы «Блестящие» старается помогать другим людям и не терять оптимизма. «Я решила чаще улыбаться и помогать улыбнуться другим 😜Если смотреть на этот мир с чувством юмора, жизнь начинает играть удивительными красками. Очень советую! Самоирония - это ключ к успеху 😜😂»,- заключила пышногрудая красавица.
Анна Семенович Поклонники осыпали комплиментами Анну. «Красавица, натуральная в самом соку», «Вот это я понимаю Женщина🔥🔥🔥», «😍 Вас Анна и так думаю всё любят! Мужская половина так точно!», «Сладкая Женщина 🔥❤️», — отметили подписчики. Певица до сих пор не замужем, но не не теряет надежды создать счастливую семью и стать мамой. Она предусмотрительно заморозила яйцеклетки.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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