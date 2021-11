Argo Blockchain в октябре увеличила доход на треть

Доход майнинговой компании Argo Blockchain в октябре вырос на 32%, до £7,24 млн ($9,75 млн). За месяц фирма нарастила добычу со 165 до 167 BTC или их эквивалентов.

С начала года компания намайнила 1646 BTC. По итогам октября Argo Blockchain владела 2182 BTC ($42,8 млн).

В течение месяца Argo Blockchain нарастила объем вычислительных мощностей на 220 PH/s — до 1,295 EH/s.

В пресс-релизе компания сообщила о выходе Колин Салливан из состава совета директоров спустя три месяца после назначения. Ее решение связано с переходом на другую должность и не является следствием разногласий с менеджментом или советом директоров.

