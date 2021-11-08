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Более 80 кузбасских школьников провели осенние каникулы в «Сириусе. Кузбасс»

Более 80 кузбасских школьников провели осенние каникулы в «Сириусе. Кузбасс»

Более 80 кузбасских школьников провели осенние каникулы в «Сириусе. Кузбасс», сообщает Министерство образования Кемеровской области. 

Для них были организованы занятия по шести трекам: «Театральное творчество», «Искусство народного пения», «Дизайн городского пространства», «Лаборатория робототехники», «Умный город», «Исследования в области биотехнологий».

На занятиях профориентационной смены ребятам помогали специалисты Кемеровского государственного университета, Кемеровского государственного института культуры, центра «Дом научной коллаборации им. П.А. Чихачева», Кузбасского колледжа культуры и искусств имени народного артиста СССР И.Д. Кобзона и школы цифровой грамотности при Государственной библиотеке Кузбасса для детей и молодежи.

# Общество
По материалам: edu.ru

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