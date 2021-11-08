Больше не ловеласы: актеры, которые с годами стали примерными семьянинами

Роберт Дауни-младший пересмотрел взгляды на жизнь ради супруги, а Джуд Лоу женился на психологе и очень счастливАктеры с амплуа героев-любовников заставляют своих поклонниц думать, что перед ними настоящие пожиратели сердец. Порой они ведут себя так же и в жизни, например, на светских мероприятиях. Поэтому поверить в то, что перед вами примерный семьянин и однолюб, просто невозможно. WomanHit.ru решил выяснить, кого из актеров считают ловеласами, но на сегодняшний день они стали примерными семьянинами.во времена своей молодости вел разгульный образ жизни. Его не раз ловили правоохранительные органы за безбашенные выходки, проблемы с наркотиками, хранение оружия и многое другое. Девушки сходились с ним, пытаясь переделать мужчину и создать с ним семью, но ни его бывшей возлюбленной Саре Джессике Паркер, ни первой жене Деборе Фалконер это не удалось. Все изменилось, когда Роберт познакомился на съемках фильма «Готика» со своей будущей женой Сьюзан Левин. Ради нее актер прошел курс реабилитации и начал вести здоровый образ жизни. Через несколько лет пара поженилась. Такие изменения в жизни положительно повлияли и на карьеру Дауни — на сегодняшний день он один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Но для поклонниц он все также остается красавчиком и соблазнителем из фильмов про Железного человека и Шерлока Холмса.Зазакрепился образ короля вечеринок из серии одноименных фильмов. Общественность считала, что актер способен лишь на короткие интрижки, хотя Райан долгое время встречался с певицей Аланис Мориссетт. Затем последовал короткий брак с голливудской красоткой Скарлетт Йохансон, который укрепил для поклонников образ ветреного молодого человека. В 2010 году известное издание назвало Рейнольдса «самым сексуальным мужчиной планеты», и все начали гадать, чье же сердце разобьется следующим. Но в 2011 году актер знакомится с Блейк Лайвли, а через год они уже женятся. По сей день супруги счастливы, воспитывают троих детей и получили звание одной из самых красивых пар Голливуда.после первого брака с актрисой и певицей Сэйди Фрост, который распался в 2003 году, 16 лет оставался холостяком. Никто уже и не верил, что актер когда-нибудь остепенится, ведь на его счету было множество романов с голливудскими красавицами: Кэмерон Диаз, Сиенной Миллер, Лили Коул, Николь Кидман и многими другими. Но в 2019 году Лоу женился на психологе Филиппе Коан, до этого они встречались 4 года, но держали отношения в тайне. Актер стал отцом в шестой раз и наконец обрел спокойствие в браке. Джуд Лоу объяснил в одном интервью: «Она принадлежит только мне и больше никому. А наши отношения — сугубо личное дело. Я очень-очень рад этому. Думаю, у нас все так хорошо именно по этой причине».успел разбить сердца таких красавиц, как Пенелопа Крус, Сандра Буллок, Эшли Джадд. Но в 2006 году он встретил бразильскую модель Камилу Алвес, которая стала его супругой и подарила ему троих детей. Однажды на вручении премии «Оскар» актер признался, что всеми достижениями в карьере он обязан своей жене Камиле.