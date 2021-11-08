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Браузер Brave добавит поддержку экосистемы Solana

Браузер Brave добавит поддержку экосистемы Solana


CEO Brave Брендан Эйх и основатель Solana Анатолий Яковенко сообщили о партнерстве, в рамках которого ориентированный на приватность браузер интегрирует поддержку блокчейна Solana.


Объявление сделано в рамках конференции Breakpoint от Solana. Новые функции для мобильной и десктопной версии Brave разработчики реализуют в первой половине 2022 года.


«Для миллиардов людей мобильный интернет станет их шлюзом к Web3. Глубокая интеграция с браузерами — ключ к тому, чтобы помочь dapps создавать лучшие веб-сервисы», — подчеркнул Яковенко.


Он назвал реализацию инициативы «важным шагом к подключению следующего миллиарда пользователей к Solana». Согласно пресс-релизу, сотрудничество является прямым результатом спроса со стороны клиентов и разработчиков.


Интеграция даст возможность пользователям создавать аккаунты, осуществлять кроссчейн-свопы через агрегатор Solana DEX, отправлять SPL-токены, а также включит поддержку NFT.


https://forklog.com/chto-takoe-solana/

5 ноября цена Solana (SOL) обновила исторический максимум на отметке $250. Актив потеснил Tether (USDT) в рейтинге по капитализации, заняв четвертую строчку.


На момент написания SOL торгуется на уровне $246. За последние сутки монета подешевела на 2,4%, согласно CoinGecko.


График SOL/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

В январе разработчики Brave интегрировали поддержку протокола IPFS («межпланетной файловой системы»). В феврале маркетплейс криптобраузера пополнился NFT.


Напомним, в марте Brave анонсировал поддержку экосистемы Binance Smart Chain.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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