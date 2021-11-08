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Цена Ethereum преодолела отметку в $4700. Капитализация рынка — выше $3 трлн

Цена Ethereum преодолела отметку в $4700. Капитализация рынка — выше $3 трлн


8 ноября котировки второй по капитализации криптовалюты обновили исторический максимум на отметках выше $4700. За последние сутки цена актива выросла на 4,3%, согласно CoinGecko.


На момент написания Ethereum торгуется на уровне $4757. Капитализация достигла $563,6 млрд.


Часовой график ETH/USD биржи Bitstamp. Данные: TradingView.

За последние сутки биткоин подорожал на 6,2% и торгуется в районе $65 970. Индекс доминирования BTC — 41,3%, ETH — 18,7%.


Капитализация криптовалютного рынка превысила $3 трлн. Из топ-10 за последние 24 часа только два актива потеряли в цене — Binance Coin (-3,1%) и Solana (-4,1%).


Данные: CoinGecko.

3 ноября курс Ethereum достиг отметки $4639. По итогам октября ETH опередил биткоин по темпам роста цены с показателем 42,9% против 39,9% соотвественно.


Напомним, в инвестиционном банке Goldman Sachs допустили рост курса второй по капитализации криптовалюты до $8000 к концу 2021 года.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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