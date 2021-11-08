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Чехова выложила фото с подросшим сыном и архивные снимки без фотошопа

Чехова выложила фото с подросшим сыном и архивные снимки без фотошопа
Знаменитость призналась, что обманывала своих подписчиковТелеведущая Анфиса Чехова впервые за долгое время показала своего 9-летнего сына Соломона. Соответствующую фотографию звезда опубликовала в своем личном блоге в Instagram.Чехова поделилась снимком, где запечатлена с наследником рядом с одним из московских парков. Фото было сделано во время прогулки Анфисы с сыном и их собакой. «Давненько нас не было в ленте всех вместе!» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала кадр знаменитость.Напомним, телеведущая на протяжении восьми лет была в отношениях с актером Гурамом Баблишвили. В 2012 году у пары родился сын Соломон.Также недавно знаменитость призналась, что обманывала своих подписчиков. Чехова заявила, что несколько лет фотошопила фотографии, чтобы скрыть свой реальный внешний вид.
«Я весила почти 100 кг и не принимала себя такой! Я фотошопила свои фотографии, уменьшая себя почти в 2 раза! Это не приглядная, но правда. Я не принимала себя такой, какая есть», — отметила звезда.
По словам Анфисы, именно поэтому она не снималась в телепрограммах и не выкладывала видео своего тела. Также знаменитость призналась, что даже тогда ей писали, что она «жирная» и ей стоит похудеть.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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