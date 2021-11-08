Цифровой рубль получит отдельное законодательное регулирование

В ряд российских законов и кодексов внесут изменения в связи с запуском цифрового рубля. Об этом пишут "Известия".

В ЦБ РФ отметили, что необходимые поправки и дорожную карту по внедрению актива разработают по результатам тестирования прототипа платформы цифрового рубля. Оно начнется в январе 2022 года.

Законодательно планируется закрепить права центробанка по проведению операций с цифровыми рублями и полномочия по организации их денежного обращения, рассказал глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Также новый актив следует легализовать как платежное средство.

"По крайней мере, необходимо будет сказать, что цифровым рублем можно будет платить в отличие от обычных цифровых валют", — отметил замглавы департамента развития цифровой экономики Минэка Алексей Минаев.

Среди других изменений в законодательство, связанных с запуском актива, - описание защитных мер при расчетах с использованием цифрового рубля, требований к ПО и инфраструктуре и другие.

По словам Аксакова, поправки внесут как минимум в восемь федеральных законов и пять кодексов - Гражданский, Налоговый, Бюджетный, Уголовный и Административный.

Ранее Аксаков заявлял, что понятие цифровых валют, прописанных в законе "О цифровых финансовых активах", необходимо уточнить в связи с запуском новой формы денег. Он также говорил, что в случае запуска цифрового рубля необходимо внести поправки в Гражданский кодекс.