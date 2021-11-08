Давид Манукян до сих пор тоскует по Ольге Бузовой

Рэпер Давид Манукян посвятил песню своей бывшей девушке. Артист и Ольга Бузова расстались со скандалом. Певица обвинила артиста в изменах и рукоприкладстве. Дава, в свою очередь, оказался более сдержанным и решил не поливать грязью бывшую возлюбленную. Однако душевные раны, которые оставила Манукяну Бузова, до сих пор, по всей видимости, не затянулись. Мужчина решил поделиться лирической песней, в которой есть явный намек на неостывшие чувства к Ольге. «Хочется выпустить что-то веселое, но на душе грустненько», — отметил Дава. И действительно, некоторые строки явно намекают на разбитое от любви сердце, хотя всем известно, что после Ольги у Манукяна не было романов.Ольга Бузова и Давид Манукян «Больше не доверю никому свое сердце я. Хотя по сути даже доверять там нечего, только в песнях любовь бесконечная», — поет в своей песне Дава. Поклонников очень растрогали строчки, и они решили поддержать кумира. Многие отметили, что Манукян обязательно встретит свою единственную. К слову, за Даву переживает и его друг, Филипп Киркоров, который не по наслышке знает, что такое потерянная любовь. «Ты уже прошел жестокую любовь, ты уже понял, мой дорогой друг, что лучше быть одиноким! Но зато петь о любви так, как это можешь сделать только ты», — заявил артист.