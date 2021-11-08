Диана Пожарская поздравила свекровь–именинницу и удивила сходством с ней

29-летняя актриса Диана Пожарская опубликовала фото своей свекрови Оксаны Фандеры и поздравила именинницу. Актрисе Оксане Фандере накануне, 7 ноября исполнилось 54 года. В честь этого события ее невестка, Диана Пожарская поделилась архивным кадром звезды. Поклонники поразились сходством Дианы и Оксаны, осыпав комплиментами обеих актрис.Оксана Фандера «С Днём Рождения, неповторимая @veriga10 ❤️», - поздравила свекровь Диана Пожарская. «Такое ощущение, что это ваша мама, вы очень похожи❤️😍», «Вы очень похожи🙂 Это невероятно здорово!», «Подумала это ваша мама! Очень похожи, потрясающие 😍🥳», «Вы так похожи... 😍», «Похожи, но! Обе такие неповторимые, каждая по-своему! ❤», - пишут поклонники звездной семьи. Отметим, что Оксана Фандера и Диана Пожарская, которая замужем за сыном артистки, поддерживают теплые отношения. В этом году звезда сериала «Отель Элеон» подарила своему возлюбленному сына, которого назвали Олегом.Оксана Фандера с внуком Стоит напомнить, что с Филиппом Янковским начинающая Оксана Фандера познакомилась в 1988 году. Влюбленные начали встречаться, однако мама артиста не одобряла выбор сына. Ситуацию изменила беременность Оксаны. Тогда жена Олега Янковского настояла на том, чтоб сын и его избранница в короткие сроки узаконили отношения. Фандера подарила супругу первенца в 1990 году, а через четыре года родила дочь Елизавету. В 2014 году Фандера и Янковский столкнулись с серьезной проблемой: у Филиппа диагностировали рак. Лечение проходило в одной из израильских клиник. На время борьбы с онкологическим заболеванием Оксана отправилась вместе с мужем в Израиль. В 2016 году стало известно, что болезнь отступила, и артист вернулся к работе.