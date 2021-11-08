Для одних — провал, для других — успех: несколько одинаковых ролей, которые сыграли разные актрисы

Мишель Пфайффер и Линду Хэмилтон признали лучшими, а вот Холли Берри и Эмилию Кларк не приняли зрителиВ современном мире существует масса экранизаций известных романов, трагедий, сказок. Каждый режиссер пытается привнести в одну и ту же историю что-то новое и подбирает актеров на свой вкус. Только какие-то фильмы получают награды и премии, оставаясь в киноистории на десятилетия, а другие ругают критики, публика, и со временем они забываются. WomanHit.ru вспомнил несколько одинаковых ролей, которые сыграли разные актрисы.Можно вспомнить 7 актрис, которые исполнили роль соблазнительной Женщины-кошки в кинокартинах про Бэтмена: Джули Ньюмар, Ли Меривезер, Эрта Китт, Мишель Пфайффер, Холли Берри, Кармен Бикондова и Энн Хэтэуэй. Злодейка из комиксов всегда была брюнеткой, но, даже будучи блондинкой, Мишель Пфайффер покорила кинокритиков и зрителей. Образ ее Женщины-кошки считается одним из лучших кинокомиксовых злодеев. После фильма «Бэтмен возвращается» планировалось пригласить актрису на эту же роль, только уже в отдельном фильме про Кошку. Но осуществление идеи затянулось на долгие годы, и когда актрисе исполнилось 45 лет, она отказалась от этой затеи. Роль предложили Холли Берри. Фильм «Женщина-кошка» провалился в прокате, а актриса получила антипремию за худшую женскую роль. Холли не побоялась прийти на вручение и признала свой провал. Еще одной Кошкой стала Энн Хэтэуэй в фильме «Темный рыцарь: Возвращение легенды». Критики и зрители положительно оценили игру актрисы, но лучшей исполнительницей роли она так и не стала.Роль жены главного героя в двух фильмах про Мумию исполнила Рэйчел Вайс. Этот фильм стал прорывом для юной актрисы, ее начали приглашать на другие проекты. Но когда Рэйчел предложили принять участие в третьем фильме «Мумия: Гробница императора драконов», она отказалась, так как сценарий показался ей скучным. Студии пришлось искать замену актрисе, и они пригласили Марию Белло. Фильм не окупился, зрителям не понравилась новая героиня, и этот провал отразился на Брендане Фрейзере, исполнителе главной роли.Одноименный роман Шарллоты Бронте был неоднократно экранизирован. Но принято выделять 5 фильмов. В 1983 году выходит сериал, где в главных ролях Тимоти Далтон и Зила Кларк. Женщина сразу же полюбилась публикой, ее сочли милой и максимально близкой к книжной героине. Самой лучшей Джейн Эйр признали Шарлотту Генсбур, ей удалось передать скромность, независимость, отважность и пылкость Джейн. А вот больше всего критики получила Саманта Мортон в экранизации 1997 года. Эту Джейн Эйр невзлюбили зрители, да и в фильме многие диалоги стали авторскими, что не понравилось поклонникам данного произведения. Две последующие кинокартины были высоко оценены экспертами и получили множество премий. Но Джейн в мини-сериале 2006 года с Рут Уилсон не понравилась зрителям, они посчитали, что внешность актрисы не подходит для этой роли — слишком грубая. А вот Миу Васиковску в фильме 2011 года посчитали более убедительной.Линда Хэмилтон сыграла в первых двух фильмах про Терминатора, и она считается лучшей исполнительницей Сары. В 2008 году на экраны вышел сериал «Терминатор: битва за будущее», где женскую роль отдали Лине Хиди. Поклонники этой франшизы были ужасно разочарованы таким выбором. Создатели отсняли два сезона и закрыли проект. Еще одной Сарой Коннор стала Эмилия Кларк в фильме 2015 года «Терминатор: генезис». Картина с трудом окупилась в прокате, а актрису раскритиковали эксперты и зрители. И уже в шестой фильм про Терминатора создатели решили опять пригласить несравненную Линду Хэмилтон.