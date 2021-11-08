«Дочка» Huobi получила лицензию финрегулятора Гибралтара

Дочерняя структура биткоин-биржи Huobi получила одобрение GFSC на перенос услуг спотовой торговли с Сейшельских островов на британскую заморскую территорию.

«Это знаменует собой ключевую веху в усилиях Huobi по глобальной экспансии. Мировая криптовалютная индустрия движется в направлении устойчивого роста, и мы признаем необходимость приведения нашего бизнеса в соответствие с этой тенденцией», — заявил соучредитель Huobi Group Ду Цзюнь.

Биржа будет предоставлять услуги спотовой торговли через Huobi Gibraltar. В материнской компании считают, что регулируемый статус заинтересует институциональных и розничных клиентов.

В 2018 году платформа получила DLT-лицензию на Гибралтаре. Оператор биржи не исключил возможность расширения местной команды по мере развития бизнеса, но подчеркнул, что «не планирует переносить большую часть своих операций».

В марте 2021 года регулятор Сейшельских островов заявил об отсутствии лицензии у биржи, а затем удалил сообщение. Тогда компания пояснила, что зарегистрированная Huobi Global Limited имеет «надлежащий статус» и предоставляет услуги в рамках законодательства.

В июне Huobi закрыла китайским и британским инвесторам доступ к торговле криптодеривативами.

В сентябре платформа прекратила регистрацию новых пользователей в материковом Китае после очередной волны репрессий в отношении криптовалютной индустрии.

Напомним, Huobi решила покинуть КНР еще до ужесточения регулирования и исключила возможность дальнейшей работы в стране, согласно Bloomberg.



