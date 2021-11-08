Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Дочка» Huobi получила лицензию финрегулятора Гибралтара

«Дочка» Huobi получила лицензию финрегулятора Гибралтара


Дочерняя структура биткоин-биржи Huobi получила одобрение GFSC на перенос услуг спотовой торговли с Сейшельских островов на британскую заморскую территорию.


«Это знаменует собой ключевую веху в усилиях Huobi по глобальной экспансии. Мировая криптовалютная индустрия движется в направлении устойчивого роста, и мы признаем необходимость приведения нашего бизнеса в соответствие с этой тенденцией», — заявил соучредитель Huobi Group Ду Цзюнь.


Биржа будет предоставлять услуги спотовой торговли через Huobi Gibraltar. В материнской компании считают, что регулируемый статус заинтересует институциональных и розничных клиентов.


В 2018 году платформа получила DLT-лицензию на Гибралтаре. Оператор биржи не исключил возможность расширения местной команды по мере развития бизнеса, но подчеркнул, что «не планирует переносить большую часть своих операций».


В марте 2021 года регулятор Сейшельских островов заявил об отсутствии лицензии у биржи, а затем удалил сообщение. Тогда компания пояснила, что зарегистрированная Huobi Global Limited имеет «надлежащий статус» и предоставляет услуги в рамках законодательства.


В июне Huobi закрыла китайским и британским инвесторам доступ к торговле криптодеривативами.


В сентябре платформа прекратила регистрацию новых пользователей в материковом Китае после очередной волны репрессий в отношении криптовалютной индустрии.


Напомним, Huobi решила покинуть КНР еще до ужесточения регулирования и исключила возможность дальнейшей работы в стране, согласно Bloomberg.



# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

В Кировской области оборудованы новые мастерские по стандартам Ворлдскиллс в рамках нацпроекта «Образование»
В Кировской области оборудованы новые мастерские по стандартам
В Петербурге в рамках Года науки открывается Всероссийский съезд, посвященный 100-летию кружкового движения в России
В Петербурге в рамках Года науки открывается Всероссийский съезд,
В Ижевске 15–16 ноября пройдет Всероссийский семинар для сотрудников центров «IT-куб»
В Ижевске 15–16 ноября пройдет Всероссийский семинар для сотрудников
На базе педвузов создаются технопарки универсальных педагогических компетенций
На базе педвузов создаются технопарки универсальных педагогических
Лучшие педагоги Курганской области назначены советниками директора Департамента образования и науки
Лучшие педагоги Курганской области назначены советниками директора
Сын сатирика-писателя Семена Альтова попал в серьезное ДТП
Сын сатирика-писателя Семена Альтова попал в серьезное ДТП
Для одних — провал, для других — успех: несколько одинаковых ролей, которые сыграли разные актрисы
Для одних — провал, для других — успех: несколько одинаковых ролей,
Взяла и предложила: звезды, которые сами позвали под венец мужчин
Взяла и предложила: звезды, которые сами позвали под венец мужчин
Наталья Аринбасарова рассказала, почему не сложился ее брак с Андреем Кончаловским: "Он человек неверный"
Наталья Аринбасарова рассказала, почему не сложился ее брак с Андреем
Герман Греф заявил о необходимости доработать проект цифрового рубля
Герман Греф заявил о необходимости доработать проект цифрового рубля
Разработчики Ethereum-решения второго уровня zkSync привлекли $50 млн
Разработчики Ethereum-решения второго уровня zkSync привлекли $50 млн
Браузер Brave добавит поддержку экосистемы Solana
Браузер Brave добавит поддержку экосистемы Solana

Топ на сегодня

Вся правда о самочувствии Софии Ротару: "То замуж выдают, то она болеет'
Вся правда о самочувствии Софии Ротару: "То замуж выдают, то она
Недвижимость на Кипре – выгодные инвестиции
Недвижимость на Кипре – выгодные инвестиции
Итоги недели: Ethereum и Solana обновили исторические максимумы, а в США приняли инфраструктурный план на $1,2 трлн
Итоги недели: Ethereum и Solana обновили исторические максимумы, а в
Лунный день сегодня 8 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 8 ноября 2021 года
Уже больше 30 DLC загружено для Halo Infinite в Microsoft Store
Уже больше 30 DLC загружено для Halo Infinite в Microsoft Store

Еще по теме

«Нужно быть готовым выйти с потерями». Как биткоины стали лучшей альтернативой офшорам
СМИ: ЦБ Испании заинтересовался планами банков касательно криптовалют
Coincheck возместит клиентам похищенные хакерами 400 млн долларов
В США разрешили торговлю фьючерсами на биткоин