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Дочку Маши Распутиной госпитализировали после драки с братом

Дочку Маши Распутиной госпитализировали после драки с братом
Дочь певицы Маши Распутиной собирается подать заявление в прокуратуру. Дочь артистки недавно впервые появилась на телевидении, чтобы рассказать о домогательствах со стороны старшего брата Романа. Родственники буквально устроили драку в студии. В эфире телешоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» Роман, не выдержав оскорблений, схватил девушку за волосы, повалил на пол и несколько раз ударил ее. Шокированная Маша начала кричать на брата, который, по ее словам, до этого хотел ее... изнасиловать. После программы она отправилась в больницу, где зафиксировала побои. «Все ноги в синяках, гематома на голове», — рассказала Маша в студии. — Не представляю, кто сочувствует человеку, который склонял девочку к сексу и публично оттаскал за волосы».
Дочь Маши Распутиной Наследнице знаменитой певицы пришлось пройти обследование, а также нанять адвоката, который будет представлять ее интересы в суде. «Выявились скрытые подтверждения внутренних органов. Степень тяжести установят позже, будет подано заявление в прокуратуру и Следственный комитет, проведем экспертизу», — сказал ее представитель. На фоне скандалов плохо стало главе семьи: Виктора Захарова госпитализировали с 80% поражением легких. Мужчине потребовалось несколько дней, чтобы прийти в себя. Правда, Роман не считает себя причастным к этому и во всем винит певицу, которая специально ссорит семью. «Его Маша не верит в нашу медицину, они лечились молочком и медом, народными методами. Перекисью водорода нос закапывали. Думаю, что надули этот пузырь — не было 80% поражения», — заявил он в студии телеканала «Россия 1». Напомним, 42-летний Роман — сын Захарова от первого брака. Он был в шоке, когда услышал из уст отца слова «тунеядец» и «наркоман», адресованные ему. В эфире программы он согласился пройти все исследования и доказать, что не связан с запрещенными препаратами. Врач провела три этапа исследований, но не нашли следов наркотиков или других психотропных веществ.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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