Долбленую лодку возрастом около 1200 лет нашли на дне озера в США

Вадим Карасев

Подводные археологи Исторического общества Висконсина Тамара Томсен и Мэллори Драгт обнаружили на дне озера Мендота на юге штата долбленую лодку, изготовленную местными жителями еще в доколумбову эпоху. В ходе специальной операции лодку удалось поднять на поверхность, и сейчас начат процесс консервации находки, который займет три года.

Выдолбленная из ствола дерева лодка была в настолько хорошем состоянии, что археологи сомневались, действительно ли это древняя находка. Но обнаружение рядом с ней каменных грузил для сетей убедило их, что лодка была изготовлена до прихода европейцев. Она находилась на глубине более восьми метров ниже поверхности, в относительно прохладных темных водах, которые обеспечивали сохранность древесины, пока лодка не была обнажена сдвигом донных отложений. После этого она уже не была защищена от внешних воздействий, поэтому археологи сочли необходимым срочно извлечь ее, пока состояние лодки не стало ухудшаться.

Операция по подъему лодки началась в октябре, а завершилась на прошлой неделе. Водолазы прорыли траншею вокруг лодки, куда установили поддерживающую арматуру. Затем лодку подняли при помощи мешков с накачанным внутрь воздухом и медленно отбуксировали к берегу.

Радиоуглеродный анализ проб древесины показал, что лодка была изготовлена примерно в 800 году, что делает ее одной из старейших лодок, когда-либо найденных археологами на территории штата Висконсин. Изготовители лодки известны археологам как «строители курганов». Они жили в так называемый период фигурных курганов (Effigy Mound Period), от которого на территории Висконсина сохранилось около четырех тысяч курганов в форме различных животных.

Сейчас лодка находится в архивном хранилище штата, она помещена в специально созданную ванну с раствором, защищающим древесину от микроорганизмов, которые могут ускорить ее разложение при контакте с воздухом. На втором этапе консервации лодка будет пропитана полиэтиленгликолем, чтобы вытеснить воду из древесины, предотвратив высыхание и растрескивание.

Ожидается, что процесс стабилизации продлится три года. Как только он будет завершен, лодка будет выставлена в новом музее Исторического общества Висконсина в Мэдисоне, открытие которого запланировано на 2026 год.