Единственный сын 60-летней Елены Яковлевой снова преобразился

29-летний сын актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных впечатлил своей мышечной массой на свежих фото в Instagram. Сын Елены Яковлевой не перестает удивлять публику изменениями в своем внешнем виде. Множественные тату и пирсинг делают образ Дениса Шальных ярким и узнаваемым, но он продолжает поиски своего имиджа и постоянно меняется. Не так давно Денис отказался от ирокезов и других экстремальных стрижек, после чего отрастил длинную шевелюру. Затем в образе сына Яковлевой произошли новые перемены. Денис набрал мышечную массу и стал выглядеть настоящим «халком». Шальных и до этого занимался бодибилдингом, но сейчас выглядит в разы крупнее, чем раньше. Упорной работой в тренажерном зале сын артистки замещает работу с психологом. По словам Шальных, спорт дает эффективный выход негативным мыслям и эмоциям.Денис Шальных «Бодибилдинг это мой единственный вид селф🔪харма. Найдите свой похожий, в котором не фигурируют ножи и вещества⚡️», — посоветовал недавно в Instagram Денис. Кстати, накануне у Дениса был день рождения, который он отметил вместе со своей возлюбленной. Весной он рассказал о том, что снова счастлив в личной жизни. Он живет с 26-летней Светланой, которая после начала их романа тоже стала экспериментировать со своей внешностью. Так, недавно она решилась на стрижку «под мальчика».Денис Шальных с возлюбленной Светланой Яковлева, к слову, очень болезненно относится к тому, что её взрослого сына травят за необычный внешний вид. Она уверяет, что, несмотря на пугающие тату, Денис вырос достойным мужчиной с большим любящим сердцем.