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Екатерину Варнаву назвали шлюхой за отказ от свидания

Екатерину Варнаву назвали шлюхой за отказ от свидания
Актриса Екатерина Варнава рассказала о своих мучениях. В школьный период артистка столкнулась с травлей. Одноклассники оскорбляли будущую звезду и даже били… Артистка рассказала, как пережила непростые для нее времена. В школе у звезды Comedy Woman не было друзей. Сверстники насмехались над Екатериной и обижали по любому поводу. Варнава даже знает, почему одноклассники так жестоко к ней относились. «Первое, что мне сказали в школе, когда учительница меня представила: «Познакомьтесь, это Катя Варнава». Во-первых, моя фамилия почему-то вызвала какой-то неприятный шепоток. Вот это я очень хорошо запомнила: «Она вот к нам приехала из Германии». Тут же за секунду ребенок, мой ровесник, где-то с задней парты сказал слово фашистка. Учительница это проигнорировала и сделала вид, будто ничего не было. Но я это очень четко услышала», — вспомнила 36-летняя актриса в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».
Екатерина Варнава Екатерина всячески защищалась от обидчиков и старалась давать отпор. «Были инциденты, когда меня били. За сопротивление. За то, что не разрешала себя оскорблять. За то, что пытались отбирать вещи, а я не отдавала… Тоже был очень неприятный момент, когда мы уже были старшеклассниками. Мальчик, которому я отказала в прогулке, зашел в туалет, где все ребята курили, и сказал, что он воспользовался мной и бросил. Хотя этого не было. Он соврал. Какое-то количество времени я была изгоем, меня называли шлюхой», — призналась она. Когда у Варнавы не осталось сил бороться с выходками со стороны сверстников, она пожаловалась брату. Родственник защитил ее, поставив недоброжелателей на место. «Один раз я пришла домой из школы очень вымученная и заплаканная. Мой рюкзак, который мама выкупила за немаленькие деньги у соседки-фарцовщицы, измазали говном. Я была очень расстроена. Мне казалось, что меня за это отругают, но брат спросил: «В чем дело?» А он на районе пользовался авторитетом и был очень популярен. И я сообщила о том, что меня обижают, показала рюкзак. Он сказал: «Разберемся». И разобрался», — заключила звезда Comedy Woman.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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