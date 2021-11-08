Евгения Феофилактова получила предложение руки и сердца

Звезда проводит время на берегу Индийского океана вместе с сыном и новым мужчинойБывшая участница телешоу «Дом−2», 36-летняя Евгения Феофилактова, недавно улетела отдыхать на Мальдивы вместе с 8-летним сыном Даниэлем. Позже стало известно, что вместе с ними проводит время и новый избранник женщины.Феофилактова активно делится с подписчиками фотографиями с отпуска, однако скрывает своего возлюбленного. Сейчас же знаменитость на свое личной странице в Instagram опубликовала видео, где запечатлены море и пляж. В конце ролика Евгения показала надпись, которую ей оставил избранник: «Выходи за меня, Женя».Фолловеры экс-участницы проекта стали гадать, что уже она ответила. Многие надеются, что Феофилактова ответила согласием. «Выходи за него. Тут реально поступки а не слова!», «Соглашайся и будь счастлива», «Интересно, что ты ответила?», «Говори ему Да!» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru) — написали поклонники звезды.Напомним, Евгения Феофилактова была четыре года замужем за Антоном Гусевым. Знаменитости воспитывают 8-летнего сына Даниэля.