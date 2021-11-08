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Герман Греф заявил о необходимости доработать проект цифрового рубля

Герман Греф заявил о необходимости доработать проект цифрового рубля


В будущем в мировой экономике будут использоваться и стейблкоины коммерческих банков, и цифровые валюты центробанков (CBDC), заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью "РИА Новости".


Он отметил, что экономическая сущность денег не меняется — "появляется новый способ учета уникальными токенами, которые позволят их программировать".


Греф также заявил, что Сбербанк поддерживает выпуск цифрового рубля от ЦБ, но считает, что проект нуждается в дополнении: 


"Необходимо также позволить учитывать токенами часть денег на депозитах в коммерческих банках". 


Он считает, что это даст возможность клиентам отслеживать свои деньги. 


"Это расширит область применения смарт-контрактов: не только деньги на счетах в Банке России получат инновационные свойства в виде цифрового рубля, но и средства клиентов коммерческих банков", - сказал он.


Напомним, Сбербанк вошел в первую пилотную группу для тестирования цифрового рубля.


В конце прошлого года компания допустила отток от 2 до 4 трлн рублей, хранящихся в банках, после запуска CBDC от ЦБ РФ в течение трех лет.


В начале января 2021 года Сбербанк подал заявку в центробанк на регистрацию блокчейн-платформы с дальнейшим выпуском стейблкоина, привязанного к курсу рубля.


https://forklog.com/chto-takoe-sberkoin-konkurent-tsifrovogo-rublya-ili-gibridnaya-sistema-loyalnosti/
# Экономика
По материалам: ForkLog

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