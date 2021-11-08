Гороскоп Павла Глобы на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Начинается новая неделя, на которой нас могут ожидать новые испытания и проблемы, новые возможности и изменения. Павел Глоба рассказал, что может происходить в жизни каждого из Знаков Зодиака в период с 8 по 14 число.

Спасибо порталу Woman’s day за предоставленную информацию о грядущей неделе. Согласно прогнозам, нас ожидает период, в который возможны серьезные изменения во всех сферах нашей жизни. Чтобы все было хорошо, старайтесь не унывать и следовать принятым ранее планам.

Овен

Овны, относящиеся к самым завистливым Знакам Зодиака, смогут на этой неделе победить любые свои недостатки и стать лучше. Это идеальное время для работы над своими духовными проблемами. Зависть удастся победить лишь при помощи саморазвития. Что касается физической активности, то ее лучше снизить. Усталость может стать причиной снижения удачи. Самыми благоприятными днями недели станут 10 и 11 число. Их лучше посвятить работе, решению, накопившихся проблем. Все будет хорошо, если Овны перестанут лениться и перекладывать дела на потом.

Телец

Самыми сложными днями недели для Тельцов станут среда и четверг. В это время их может покинуть мотивация и желание становиться лучше. Не исключено, что упадет настроение и продуктивность. Пробудить вновь интерес к жизни им помогут пять простых способов. Павел Глоба советует представителям этого Знака заняться решением проблем с коллегами, клиентами по работе и деловыми партнерами. Всем семейным Тельцам и тем, кто находится в отношениях, возможно, придется решать чужие проблемы. Одиноким Тельцам лучше не фокусироваться на амурных делах.

Близнецы

Ночные светила помогут Близнецам избавиться от разрушительных ментальных барьеров. Особенно актуальным это будет в первой половине недели. Начиная с пятницы энергия звезд резко пойдет вниз, что может лишить Близнецов удачи и позитивного настроения. В целом неделю астролог советует посвятить исправлению ошибок прошлого, возвращению долгов и выполнению данных ранее обещаний. Всем представителям Знака, которые устали от серости будней и семейной рутины, стоит придумать необычный отдых и почаще заниматься приятными делами.

Рак

Ракам стоит провести уборку по фэн-шуй, причем как можно раньше. Это поможет им избавиться от всего плохого и привлечь в свою жизнь нечто хорошее. Также Павел Глоба советует Ракам уделить на этой неделе внимание семье, второй половинке, родителям. Уединение — не лучший способ отдохнуть. Гораздо продуктивнее будет заниматься общими семейными делами, общаться, развлекаться. В период с 8 по 14 ноября Раков ожидает творческий подъем. Это значит, что им удастся быстро решать рабочие неурядицы. Представителям интеллектуальных профессий удастся повысить доходы.

Лев

10 и 11 ноября Львов ожидают проблемы. В особенности это касается рабочей сферы жизни. Заговоры от неприятностей помогут преодолеть их быстрее либо вовсе обойти стороной. В целом неделя крайне благоприятна для финансовой активности. Можно смело продавать и приобретать разные вещи. Можно тратить деньги на что-то очень дорогостоящее — например, на недвижимость. В работе и бизнесе астролог советует не рисковать. Важно решать все наиболее привычным для Львов способом. Снизить продуктивность могут проблемы с пищеварением, так что лучше правильно питаться.

Дева

Девам, как и большинству других Знаков, стоит быть осторожнее 10 и 11 ноября. В эти дни может произойти энергетическая блокировка успеха. В другие дни очень полезно будет посещать новые места, путешествовать, отправляться в командировки. Самые лучшие дни для романтики и новых знакомств — 12, 13 и 14 число. Возможно появление сложных ситуаций, но Девы смогут все преодолеть и справиться о всеми возможными трудностями. Эти люди будут на высоте и смогут существенно приблизиться к осуществлению своей заветной мечты.

Весы

Звезды и планеты на этой неделе помогут Весам раскрыть свои главные достоинства. Это будет очень благоприятное время для работы, укрепления материального положения, финансовой активности. В любви Весам тоже будет сильно везти. Можно и даже нужно дарить близким людям подарки, тратить на них свое время и силы. Если только ждать любви и всех благ от окружающих, но ничего не давать взамен, то можно наткнуться на проблемы. Некоторые трудности могут прийти в жизнь этих людей только 8 и 9 числа. В остальное время все будет в полном порядке.

Скорпион

Представителям данного Знака в период с 8 по 14 число важно не терять оптимизм. Даже если в жизни будет много неурядиц, внутренний оптимизм поможет не сорваться эмоционально. Скорпион — один из самых обаятельных и харизматичных Знаков Зодиака. На этой неделе этим людям удастся полностью раскрыть свой любовный потенциал. Нужно действовать, причем максимально решительно. Нужно больше знакомиться или проводить время с уже имеющейся второй половинкой. В работе и бизнесе также не стоит ждать у моря погоды.

Стрелец

Стрельцов ожидают очень благоприятные и продуктивные будние дни, но опасные выходные, в которые настроение звезд и планет будет отрицательным. Именно поэтому в период с 8 по 12 число лучше заниматься делами, а на выходных как следует отдохнуть. Советы о том, как быстро восстановить энергетику и обрести хорошее настроение, помогут Стрельцам эффективно отдохнуть после этой тяжелой рабочей недели. Нужно снизить активность в амурной сфере. Важно заниматься делами, бизнесом, рабочими проблемами, заниматься планированием, подводить итоги уходящего года.

Козерог

У Козерогов наступает очень хорошее время для того, чтобы начать развиваться в деловом плане. Не стоит стоять на месте. Нужно действовать, дабы заработать больше денег. Повысить доходы этим людям помогут быстрые заговоры. Это благоприятное время для открытия нового бизнеса или поиска новой работы, которая лучше оплачивается. Для того, чтобы преуспеть в любовной сфере одиноким Козерогам стоит раскрепоститься, перестать думать о проблемах. Люди этого Знака могут преуспеть и в работе, и в амурных делах одновременно.

Водолей

На этой неделе у Водолеев может быть немало сложных дней. Им стоит пользоваться простыми способами поднятия настроения. В хорошем настроении будет легче работать, а также повысится харизма и обаяние. Всем тем, кто находится в отношениях, важно как можно реже проявлять негатив, ревность и раздражительность по отношению к партнеру. В плане работы и бизнеса Водолеям очень повезет, ведь ночные светила существенно поднимут их производительность. Также они улучшат их память, поэтому в период с 8 по 14 число можно будет заниматься получением новых знаний.

Рыбы

У Рыб начинается время больших возможностей. Вполне возможно, что поставленные ранее задачи им удастся решить с гораздо меньшими затратами времени и сил, чем предполагалось. 13 и 14 ноября — дни негативного влияния планет. На выходных лучше не оскорблять близких и не ругать себя самих за ошибки. Это разрушает биополе и лишает удачи. В будние дни Рыбы будут на высоте и смогут существенно повысить свою продуктивность. Также этим людям удастся найти свою любовь, обрести душевную гармонию.