Grayscale подала заявку на ETF на акции пионеров «блокчейн-революции»

Управляющая цифровыми активами компания Grayscale Investments подала заявку на запуск биржевого фонда (ETF) под названием Grayscale Future of Finance. Его состав сформируют акции связанных с блокчейном компаний.

Interesting, Grayscale filing for a "Future of Finance ETF" (GFOF) which will track blockchain type stocks it looks like.. pic.twitter.com/Rp3v38xRYd