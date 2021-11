Группе "Лицей" 30 лет: золотой состав, песня "Осень", конфликты — главное о популярной группе 90-х

Вадим Карасев

Этой зимой отметит свое 30-летие группа "Лицей". Получается, что женское трио, когда-то взорвавшее эфир хитом про осень, можно отнести к "долгожителям" отечественной эстрады: да, группа и сейчас существует! А их главный хит в этом году отмечает 25-летний юбилей. Отличный повод вспомнить и другие песни "Лицея", а также выяснить, как сложилась жизнь самых ярких солисток коллектива.

Как все начиналось

Женское трио создал в 1991 году продюсер и музыкант Алексей Макаревич — в прошлом гитарист рок-группы "Воскресение", двоюродный брат лидера "Машины времени" Андрея Макаревича.

Первыми солистками "Лицея" стали падчерица Алексея Анастасия Макаревич (сама певица говорит, что всегда относилась к отчиму как к родному отцу), а также Лена Перова и Изольда Ишханишвили. На момент создания группы Насте и Изольде было всего по 14 лет, Лене 15.





Первый состав группы "Лицей": Елена Перова, Анастасия Макаревич и Изольда Ишханишвили





Девочки познакомились в вокально-хореографической группе "Детский мир" (позже — Московский детский театр эстрады). Анастасия в "Лицее" с самого начала являлась негласным лидером: на выступлениях занимала место в центре, основные вокальные партии в песнях тоже доставались именно ей.





Алексей Макаревич объяснял свое решение создать "гитарный" женский коллектив так:

Я чувствовал сильную недореализованность собственную на ниве игры на гитаре, в частности в коллективе "Воскресение". А с моей субъективной точки зрения, это было основной мотивацией снова вернуться в лоно узнаваемых и уважаемых. И к тому моменту, когда Анастасия приближалась к тому возрасту, когда можно было с ее подружками сделать группу и сделать их полигоном для реализации моего воображения, я понял, что лучшей кандидатуры для осуществления меркантильных, творческих, амбициозных планов не найти.





Елена Перова, Анастасия Макаревич, Алексей Макаревич и Изольда Ишханишвили

Название "Лицей" появилось не сразу: поначалу группа называлась "Каникулы". Впервые девушки выступили на сцене программы "Звуковая дорожка" в октябре 91-го, и в интернете даже можно найти запись их дебюта. Узнаваемого "лицейского" имиджа девчонок с гитарами тогда еще не было.





А вот датой основания группы "Лицей" считается 12 декабря 91-го. Ровно через два месяца после дебюта на "Звуковой дорожке" Настя, Лена и Изольда приняли участие в мегапопулярной тогда программе "Утренняя звезда" — уже под новым названием. Отказаться от "Каникул" в пользу "Лицея" было решено буквально за кулисами передачи. Девушки исполнили композицию One of Us группы ABBA.





Первую песню, написанную специально для них Алексеем Макаревичем, — "Субботний вечер" — девушки спели весной 1992 года в эфире Первого канала, в программе "МузОбоз".





В 1993 году вышел дебютный альбом под названием "Домашний арест", заглавная песня из него обрела определенную популярность. Саунд-продюсером альбома выступил Александр Кутиков, участник группы "Машина времени". Он же работал и над вторым альбомом девушек — "Подруга-ночь" — его выпустили через год после первого.





В те годы солистки оканчивали школу, так что активно гастролировать группа пока не могла, ограничивались выступлениями в клубах и на сборных концертах. Подтверждением удачного начала стала премия "Овация" в номинации "Открытие года".









Осень-осень

Анастасия Макаревич вспоминает:

Когда папа приступил к написанию третьего альбома, он сказал: "Давайте сейчас сделаем альбом и посмотрим: если будет какой-то прорыв, мы продолжим". Очень много было вложено сил, а ожидаемой отдачи не происходило.

Поворотным моментом стало появление мегахита — песни "Осень", которая в 1995 году взлетела на верхние строчки всех возможных хит-парадов страны.





Анастасия рассказывает, что через неделю после выхода песни девушки проснулись знаменитыми — все изменилось в один момент:

Песня "Осень" выстрелила, честно говоря, неожиданно... Хорошая песня на концерте цепляет даже под одну гитару. Как-то все срослось в этой песне. Потом мы уехали в затяжной тур, помню переполненные залы, по несколько концертов в день, как зал пел вместе с нами. До сих пор на наших концертах эту песню ждут, и любят, и поют.

По рассказу бессменной солистки "Лицея", изначально текст песни был другим: вместо "осень-осень" звучали слова "школа-школа". Однако Алексей Макаревич этот текст, написанный другим автором, в итоге забраковал и взялся сочинять слова сам, а потом попросил подправить их Михаила Танича — знаменитого поэта-песенника, основателя группы "Лесоповал".





Сам Алексей Макаревич рассказывал о создании хита в интервью, впоследствии вошедшем в книгу "Не надо стесняться. История постсоветской поп-музыки в 169 песнях":

Когда появилась "Осень", я был в раздумьях: либо я хороню проект, либо что-то должно произойти. Второй альбом "Лицея" "Подруга-ночь" вышел не очень удачным, и я понимал, что у меня уже нет никаких сил — ни моральных, ни физических, ни материальных, — чтобы продолжать. Я тогда делал ремонт в квартире, никуда не выходил дней десять, занимался шпатлевкой стен, и вот во время ремонта у меня и сочинилась песня "Осень". Честно говоря, тогда я не видел в ней ничего особенного. Я дядька рассудительный и философствующий, но иногда не вижу значимости каких-то вещей, которые у меня под носом. Не понимал, чем она так всем нравится, только потом понял — но радовался, как мыльный пузырь.





Смена состава

В 1997 году, когда группа все еще находилась на пике популярности благодаря успеху "Осени", состав коллектива впервые поменялся: его покинула Лена Перова. Солистке не нравился тот факт, что ведущей вокалисткой оставалась Настя Макаревич, Лене хотелось развиваться и двигаться дальше. А когда ее брат, ведущий Сергей Супонев, тогда уже звезда отечественного ТВ, предложил ей вести программу "Щас спою", которую продюсировал, Перова сразу же согласилась. Алексей Макаревич эту идею не одобрил, но Лена не стала отказываться от предложения:

Надоело стоять на подпевках, хотелось как-то еще себя проявить. За несколько дней мы сняли кучу выпусков. И тогда в "Лицее" мне поставили условие: если три передачи выйдут в эфир, меня увольняют. Так и вышло. Я ушла из группы, сдала все костюмы, уехала на месяц отдыхать в Португалию,

— рассказывала она впоследствии.

Расставание с коллегами по "Лицею" и продюсером Лена называет "не самым простым":

Из группы меня выгнали. Омерзительно было то, что остальные две девочки не принимали участие в обсуждении этой проблемы. Они перестали со мной здороваться за кулисами. Проходили мимо, как будто бы меня и нет,

— говорила Перова в интервью для MTV.





Анастасия Макаревич так отзывается о сменах состава группы:

У нас всегда была очень дружественная и творческая атмосфера, ведь иначе нельзя. Если были разногласия, то "решали все на берегу". У нас были контрактные отношения, условия абсолютно нормальные. Это было даже больше трудовое соглашение. По-разному складывались обстоятельства, коллектив менялся. Кто-то уходил по семейным причинам. Ну, с Леной Перовой была самая громкая история. Была уволена, потому что не выполнила условия договора. Не хочу особо об этом говорить.

Первый состав "Лицея", как это часто бывает с поп-группами, многие до сих пор называют "золотым". Алексей Макаревич же высказывал собственное мнение по этому поводу:

Насчет того состава группы "Лицей", который некоторые считают лучшим... Просто эти артистки были в коллективе в тот момент, когда появилась "Осень". Были бы другие — они стали бы популярны. До "Осени" никто их не принимал всерьез, не персонифицировал и не говорил, что это, скажем, Настя, Лена и Изольда. Просто когда песня делает артистов известными, все вынимают увеличительные стекла: "Так-так, а кто же у нас здесь?".





Плюс Анна, минус Изольда

После ухода Лены Перовой ее место в группе заняла Анна Плетнева. Замену подыскивали в срочном порядке, и новой солистке пришлось всего за пару недель не только выучить песни, но и освоить игру на гитаре — точнее, ее имитацию.





Второй состав группы "Лицей": Анна Плетнева, Анастасия Макаревич и Изольда Ишханишвили





Анна Плетнева





Анна неплохо вписалась в группу, однако потом рассказывала, что старалась подстраиваться под предложенный ей образ:

Продюсер проекта приготовил нам роли — мы должны были быть пацанками, этакими девчонками из соседнего двора, которые просто стоят и играют на гитаре. Нам категорически запрещали быть сексуальными, двигаться на сцене мы должны были только определенным образом, выглядеть — тоже. Меня постоянно штрафовали за то, что я слишком яркая на сцене.









Солистки группы "Лицей" и Алексей Макаревич

А в другом интервью Анна еще более откровенно рассказывала о работе в группе:

В "Лицее" я не была солисткой. Мы с другой девушкой были двумя незаметными фигурами вокруг Насти Макаревич. Тогда меня никто не замечал. Продюсер Алексей Макаревич, по сути, как раз и поставил такую задачу — чтобы мы не отсвечивали. Я помню до сих пор, как меня пытались нелепо одеть, заплести косу, чтобы я не была такая эффектная. Все время говорили мне: "Зачем ты так ужасно виляешь бедрами, как непристойная женщина". Говорили стоять ровно, держать гитару и делать вид, что я на ней играю. Эти рамки меня очень подавляли. Мне все время хотелось куда-то дальше.









Тем не менее в составе "Лицея" Анна провела восемь лет, покидала группу лишь ненадолго, когда появилась на свет ее дочь. За время пребывания Плетневой в коллективе были выпущены достаточно популярные песни "Как ты о нем мечтала", "Она не верит больше в любовь", "Ты станешь взрослой" и другие.





В этот же период в составе группы снова происходили изменения. В 2001 году ушла Изольда Ишханишвили — по ее словам, причиной стала усталость.

Мы 10 лет гастролировали буквально каждый день, мы жили в эйфории. Мы не знали нормальной жизни. Я решила заняться личной жизнью и попробовать себя в чем-то новом,

— объясняла потом Ишханишвили.

Ее место ненадолго заняла певица Светлана Беляева, затем ее сменила София Тайх.





Третий состав группы "Лицей": Светлана Беляева, Анна Плетнева и Анастасия Макаревич









Четвертый состав группы "Лицей": Анна Плетнева, Анастасия Макаревич и София Тайх

Анна Плетнева ушла из группы в 2005-м и почти сразу же стала солисткой созданного вместе с Алексеем Романоф проекта "Винтаж", в котором наконец заняла центральную позицию.

В группе "Лицей" из оригинального состава осталась только Анастасия Макаревич, в дальнейшем в разные годы вместе с ней выступали еще несколько солисток.

28 августа 2014 года Алексей Макаревич скоропостижно скончался. Анастасия признается:

Самый тяжелый для меня период — это когда не стало отца... Да и вообще, самое тяжелое — терять близких людей. В такие моменты ты и становишься взрослым.





Анастасия и Алексей Макаревич





После трагедии группа "Лицей" не прекратила свое существование. Настя Макаревич говорит:

Я взяла проект в свои руки. "Лицей" я, по ходу, уже никогда не брошу. Я этим делом занимаюсь с 13 лет и другой жизни для себя уже не вижу. Я взвалила на себя обязанности продюсера, директора. Тогда был еще не самый лучший период у "Лицея". Но я нашла людей, которые готовы были помочь. Мы записали альбом, пошли концерты, приглашения. Как-то все это зашевелилось, зажило опять. У группы богатая история, и "Лицей" — это уже бренд. "Главный багаж для каждого артиста — это репертуар", — говорил папа. Песен у нас хороших очень много, и их всегда ждут и требуют, поют вместе с нами на концертах — и это самое главное.

Чем сейчас занимаются солистки

Итак, группа "Лицей", хоть не все об этом знают, существует по сей день. Официальный инстаграм-аккаунт проекта "Настя Макаревич & группа "Лицей" не обновлялся пару лет, зато на сайте группы есть график выступлений — концерты в разных городах трио дает регулярно. Помимо Макаревич в его состав сейчас входят София Тайх и Анна Щеголева.





Восьмой состав группы "Лицей": Анна Щеголева, Анастасия Макаревич и София Тайх





По поводу нынешнего этапа творчества "Лицея" и его будущего Анастасия говорит:

Не знаю, выстрелит еще "Лицей" или нет. Уже нет такой бешеной популярности, которая была в 90-е, но мы за ней и не гонимся. У нас уже есть верные слушатели. Конечно же, еще удивим новыми песнями. Мир меняется, и мы не исключение. Будет новый формат звучания песен. Но они останутся такими же добрыми, душевными, интересными.





Анастасия замужем за юристом Евгением Першиным. Их старшему сыну Матвею 18 лет, он играет в футбол, даже входит в сборную Москвы. Младшему сыну Макару 11 лет.





Анастасия Макаревич с семьей





Елена Перова после ухода из "Лицея" никуда не исчезла — уже через год зрители увидели ее в составе нового проекта "Амега", где помимо нее пели Алексей Романоф и Олег Добрынин. Существовала группа недолго, выпустила всего два альбома, но успела записать один большой хит — песню "Лететь".





Впрочем, и в "Амеге" Лена оказалась на втором плане, из-за чего вскоре покинула группу. Попробовала построить сольную карьеру — в этом ей помогал Юрий Усачев из группы "Гости из будущего".





Пыталась уйти от традиционной поп-музыки в сторону поп-рока, собрав собственную группу "Перья".





С начала 2000-х Перова стала пробовать себя в качестве актрисы, причем начала с громкого проекта — фильма Филиппа Янковского "В движении" с Константином Хабенским в главной роли. Кстати, на съемках Лена и Константин так подружились, что актер потом бесплатно снимался в ее клипе.





Было обидно, когда желтая пресса писала, что у нас с ним роман после гибели его жены, с которой я тоже очень дружила. До сих пор жалею, что не успела с ней повидаться перед ее уходом,

— говорила Лена в интервью.





Елена Перова

В дальнейшем Перова снялась еще в нескольких фильмах, включая "Глянец" Андрея Кончаловского и популярный сериал "Маргоша", где у нее была одна из центральных ролей.

Успешно складывалась карьера Лены на ТВ и радио: она несколько лет подряд вела музыкальное шоу "Жизнь прекрасна", была ведущей нескольких радиопрограмм, даже являлась главным редактором дирекции музыкальных и развлекательных программ на Первом канале.





Тяжелым ударом для нее стала трагическая гибель в декабре 2001-го ее брата Сергея Супонева: 38-летний телеведущий попал в аварию, катаясь на снегоходе. А в 2013-м ушел из жизни 28-летний сын Супонева Кирилл: племянник Перовой совершил самоубийство. В тот период, в 2013—2014 годах, пресса писала, что Лена переживает депрессию и злоупотребляет алкоголем, ее задерживали за вождение в нетрезвом виде. Осенью 2014-го она попала в больницу, по данным СМИ, приняв слишком большую дозу неких лекарственных препаратов.

В последнее время Перова появляется на экране не как ведущая, а как гость — и то не очень часто. В 2021 году, правда, стала участницей нового сезона реалити-шоу "Последний герой. Чемпионы против новичков", но ее пребывание на проекте закончилось скандалом: организаторов возмутил тот факт, что в первом же выпуске Лена решила покинуть шоу и попросила других участников проголосовать против нее.

О личной жизни Перовой известно крайне мало. По информации СМИ, в период ухода из "Лицея" она развелась с мужем — сыном крупного чиновника. Потом Лена говорила, что это был брак по расчету. Насколько известно журналистам, больше замуж певица не выходила.





Изольда Ишханишвили через пару лет после ухода из "Лицея" основала свой коллектив под названием "Шоколад". Однако, согласно Википедии, "на сцене ее группа так и не появилась". Зато сама Изольда стала все чаще появляться в светской хронике, а в прессе о ней заговорили как о "жене состоятельного человека" и "жительнице Рублевки". Певица вышла замуж за питерского бизнесмена Дмитрия Десятникова, в 2012 году у них родился сын Эдвард.

Все настолько хорошо, что я сама не могу в это поверить. У меня дом, семья, и я пока не собираюсь возвращаться на сцену,

— говорила Изольда, когда ее спрашивали о возможном продолжении музыкальной карьеры.

Из всех солисток "Лицея" Ишханишвили сейчас наиболее далека от шоу-бизнеса: интервью она не дает и в телешоу не участвует. Судя по ее инстаграму, Изольда много путешествует и по-прежнему часто бывает на светских тусовках.





Изольда Ишханишвили





Изольда Ишханишвили с сыном, 2015 год

А вот Анна Плетнева, наоборот, сегодня гораздо более известна, чем во времена "Лицея" — благодаря многочисленным хитам группы "Винтаж" и своему сексуальному образу (она не раз входила в списки самых привлекательных женщин страны).

Уже создав с Алексеем Романовым группу "Винтаж", я поняла, что сексуальность — это часть меня. Я впервые могла быть собой,

— признается певица.





Анна Плетнева





Анна замужем во второй раз, ее муж — бизнесмен Кирилл Сыров. На данный момент у Плетневой уже трое детей: дочери Варваре 18 лет, дочери Марии 15, сыну Кириллу 12.

Анна Плетнева с дочками





Маргарита Дорошевич