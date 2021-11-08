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Играть в Forza Horizon 5 по Game Pass можно уже сейчас

Играть в Forza Horizon 5 по Game Pass можно уже сейчас


Официально релиз игры Forza Horizon 5 на Xbox и PC состоится завтра, 9 ноября. Но играть в новый высокооцененный гоночный проект Playground Games можно уже сейчас, если вы загрузили предварительно игру к себе на консоль. Для этого достаточно сменить на Xbox One или Xbox Series X | S местоположение на Новую Зеландию.

Напомним, каким образом сменить регион консоли на Новую Зеландию. Откройте параметры, перейдите в раздел «Система», выберите «Язык и местонахождение». Установите, что сейчас ваше местонахождение — это Новая Зеландия и перезапустите консоль. Теперь предварительно загруженная игра Forza Horizon 5 из подписки Game Pass (стандартная версия) будет работать, немного раньше полноценного релиза на территории России.

Отметим, что после полноценного релиза в России можно будет сменить регион обратно. Весь прогресс, который вы достигнете с регионом Новой Зеландии, будет сохранен.


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Forza Horizon 5

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По материалам: newxboxone

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