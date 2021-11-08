Игроки недовольны разработчиками Scorn, и причина не в переносе игры





Разработчики Scorn вчера объявили, что не выпустят игру в 2021 году. Они об этом сообщили на Kickstarter, в информации для пользователей, которые поддержали их проект. Как отметила студия Ebb Software, игра еще не находится на должном уровне, и они не понимают, почему должны ее в таком виде выпускать.

В ходе своего обращения разработчики игры Scorn, похоже, умудрились задеть заметную часть игроков. Они отметили в тексте обращения, что не публикуют новую информацию по игре, поскольку «никакие обновления [заметок] не позволят выпустить игру раньше». А тем игрокам, которые не хотят ждать, разработчики посоветовали «попросить возврат средств и закончить с этим».

У игроков обращение разработчиков Scorn вызвало возмущение. Они назвали его «враждебным» и заявили, что студия ведет себя непрофессионально. Как отмечают поклонники Scorn, они ожидали увидеть от разработчиков хотя бы один новый скриншот, но студия просто попросила сообщество перестать их беспокоить. Некоторые из комментариев недовольных игроков: «Это недопустимо и позорно читать», «Вы, ребята, стали слишком высокомерными», «Тон сообщения абсолютно ужасен».

Напомним, что первый трейлер игры Scorn появился еще в 2014 году, после чего разработчики провели неудачный сбор средств на Kickstarter, но не оставили идею выпустить игру. Далее они вернулись на Kickstarter в 2017 году и сумели собрать 200 тысяч евро, чего хватило для успешного завершения этапа привлечения средств. В 2020 году разработчики Scorn объявили о партнерстве сразу с несколькими компаниями, которые, в том числе, поддерживают их финансово. В частности, разработчики Scorn стали партнерами Microsoft, игра выйдет в рамках Game Pass.