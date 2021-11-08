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Инсайдер рекомендует не пропускать шоу Xbox, приуроченное к 20-летию

Инсайдер рекомендует не пропускать шоу Xbox, приуроченное к 20-летию


В середине октября Microsoft сообщила, что планирует провести 15 ноября 2021 года шоу, приуроченное к 20-летию Xbox. Подробностей о мероприятии пока нет, сама Microsoft в его анонсе заявила, что она не планирует представлять новые игры, и больше в рамках данного мероприятия намерена сконцентрироваться на ретроспективе 20-летней истории Xbox.

Но известный игровой инсайдер Джез Корден уверен, что в рамках юбилейного шоу игроков ждет нечто интересное. Об этом он заявил в рамках подкаста Xbox Two, отметив, что поклонники Xbox «определенно» захотят посмотреть данное мероприятие:

Кое-кто, кому я доверяю, сказал мне, что я определенно захочу посмотреть [шоу, посвященное 20-летию Xbox]. Я не знаю точно, что там будет объявлено.

Корден отметил, что получил информацию от «человека, который не будет лгать или преувеличивать». Поэтому он рекомендует поклонникам Xbox не пропускать мероприятие.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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