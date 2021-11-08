Инвалидам станет проще получить компенсации за протезы и коляски

Тема: Постановления правительства

01:10 Автор: Марина Третьякова

Инвалиды или их представители смогут подавать заявки о компенсации расходов на технические средства реабилитации (ТСР) через портал госуслуг. Это позволяет приказ Минтруда, который вступает в силу 8 ноября.

Ранее вступило в силу постановление Правительства, позволяющее подавать онлайн заявки на получение протезов, слуховых аппаратов, кресел-колясок, синтезаторов речи и других изделий, а также собак-поводырей и услуг сурдопереводчиков.

Если же у службы соцзащиты нет в наличии нужного изделия или услуги, либо инвалид приобрёл их самостоятельно, то государство компенсирует эти расходы. Заявки на выплату теперь также принимаются онлайн. В них нужно будет указать свой адрес и прикрепить электронные копии чеков.

Для расчёта размера выплаты чиновники должны сравнить то изделие, которое гражданин купил сам, с тем, которые должны были ему выдать от государства. Новый приказ уточняет, что если инвалид по состоянию здоровья не может сам привезти изделие на экспертизу, то ему нужно указать в заявке удобное место, где такая оценка может быть произведена.

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Цена из чека сравнивается со стоимостью изделий, выдаваемых государством, в момент последней госзакупки. Те изделия, на которых поставщик снизил цену больше чем на 25 процентов, не учитываются, установлено приказом.

Если расходы инвалида окажутся меньше, чем «эталонная» цена изделия, то ему вернут ровно столько, сколько он потратил.

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