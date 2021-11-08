Иркутская область заняла 12-е место среди регионов России по доступности аренды жилья

Высокой доступностью аренды жилья в России могут похвастаться девять регионов, при этом лидерами 2021 года стали ЯНАО, Чукотка и Магаданская область, хуже всего ситуация складывается на Северном Кавказе и в Крыму, свидетельствует исследование РИА Новости. Иркутская область в этом рейтинге на двенадцатом месте. Доля семей в Приангарье, которые могут арендовать квартиру – 48,6%. Семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов составляет 73,2 тысячи рублей.

Как свидетельствует статистика, у более 85% российских семей есть собственное жилье. При этом не всем удается накопить на свою квартиру или взять ипотеку, а в отельных регионах и городах дефицит жилья ощущается очень остро. Поэтому многим приходится снимать жилье, и для части из них расходы по аренде очень обременительны.

Как показали результаты рейтинга, доступность аренды жилья для граждан с детьми пока в среднем остается не очень высокой. При этом параметры доступности очень дифференцированы в географическом разрезе. В качестве индикатора доступности в рейтинге выступают доли семей, состоящих из двух работающих и двух детей, у которых есть возможность осуществлять ежемесячные повседневные и некоторые дополнительные расходы и оплачивать аренду двухкомнатной типовой квартиры.

Согласно результатам исследования, доступность аренды в России в последнее время растет. Так, если до пандемии, в 2019 году, порядка 40% семей, состоящих из двух работающих и двоих детей, в среднем по России могли снимать жилье, то в новом рейтинге это значение составляет без малого 45%.

В региональном разрезе улучшение доступности аренды в 2021 году относительно аналогичного исследования 2019 года наблюдалось в 58 регионах. Как свидетельствуют результаты исследования, в девяти регионах более половины семей, состоящих из двух работающих и двух детей, могут без особых трудностей арендовать двухкомнатную квартиру, сохраняя на достойном уровне повседневное потребление.

Для сравнения, в 2019 году высокой доступностью характеризовалось десять субъектов федерации, а в исследовании 2018 года — три региона. Таким образом, в целом результат 2021 года достаточно хороший, считают эксперты.

Лидером по доступности аренды в новом рейтинге стал Ямало-Ненецкий автономный округ c долей 72,6%. На втором и третьем местах расположились Чукотский автономный округ и Магаданская область с долей в 67,3 процента и 63,3% соответственно. Также в число регионов-лидеров входят: Санкт-Петербург (59,6%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (55,8%), Кемеровская область (53,8%), Ненецкий автономный округ (52,5%), Сахалинская область (51,8%) и Ленинградская область с результатом 51,5%.

Москва в новом рейтинге занимает десятое место, а Московская область — на 41-м месте, что во многом объясняется высокими ставками аренды. Кроме девяти регионов-лидеров еще в 14 субъектах федерации показатель доступности находится на уровне выше среднего по стране (45%). Эксперты считают его приемлемым.

Среди регионов с низкой доступностью преобладают национальные республики (Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская Республики), а также Севастополь. Эксперты объясняют низкую доступность аренды в национальных республиках традиционно высокой безработицей и занятостью на низкооплачиваемых работах. Это в конечном итоге предопределяет невысокий уровень среднесемейных доходов от трудовой деятельности. Кроме того, в таких регионах достаточно хорошая демографическая ситуация, и рост населения формирует значительный спрос на дополнительные квадратные метры.

Дефицит арендного жилья в Севастополе эксперты связывают с влиянием туристического сектора. А также со спросом на жилье со стороны военнослужащих и их семей, которые составляют значительную долю населения города.