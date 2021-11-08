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Яровая попросила кабмин увеличить финансирование санитарной авиации на Камчатке

Яровая попросила кабмин увеличить финансирование санитарной авиации на Камчатке

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


10:17  Автор: Екатерина Кутузова



Финансирование санитарной авиации на Камчатке в связи с COVID-19 необходимо увеличить. На это внимание кабинета министров обратила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, сообщает ее пресс-служба. 

По соглашению между Минздравом России и правительством Камчатского края в год предусмотрено финансирование 140 вылетов, однако в 2021 году общее число уже совершенных вылетов на Камчатке превысило данный показатель почти в 4 раза. По ее данным, в текущем году было осуществлено 530 вылетов и эвакуировано 934 пациента.

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Депутат подчеркнула, что объективно требуется увеличение объёма финансовой поддержки с тем, чтобы обеспечить доступность экстренной медицинской помощи в районах края.

«В качестве помощи региону в ситуации ухудшения эпидемиологической обстановки и роста заболеваемости COVID-19, сложного положения с оказанием медицинской помощи в удаленных районах края, прошу рассмотреть в оперативном порядке вопрос о повышении объема федерального софинансирования Камчатки на организацию санитарной авиации», — обратилась Ирина Яровая к зампреду правительства Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову.


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Вице-спикер добавила, что развитие санитарной авиации для помощи пациентам, проживающим в труднодоступных и удаленных территориях — необходимость, на которую неоднократно обращал внимание и президент страны Владимир Путин, а для Дальнего Востока вопрос оказания своевременной медицинской помощи в труднодоступных местах чрезвычайно важен и актуален.

«Это общая логика, которая требует пошаговой реализации», — подчеркнула она.

 



#коронавирус #в регионах

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По материалам: pnp.ru

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