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Экс-глава Citigroup предсказал взрыв интереса банков к криптовалютам

Экс-глава Citigroup предсказал взрыв интереса банков к криптовалютам


Председатель The Orogen Group и бывший CEO Citigroup Викрам Пандит убежден, что скоро все крупные финансовые учреждения задумаются о торговле криптовалютами. Об этом сообщает Bloomberg.


"Через один-три года каждый крупный банк или фондовая компания будут активно размышлять: “Не следует ли нам тоже торговать криптовалютными активами?”", — заявил Пандит в ходе мероприятия Singapore Fintech Festival.


Он также выразил надежду, что центробанки осознают преимущества национальных цифровых валют (CBDC) и перейдут к их принятию.


По словам Пандита, попытка модернизировать перемещение денег в мире основанной на бумажных носителях банковской системой "обременительна" и сопряжена с "омертвлением" затрат.


Напомним, в июне эксперты BIS назвали CBDC концепцией, время реализации которой пришло. Они также рекомендовали центробанкам ускорить разработку цифровых валют.


Ранее ЕЦБ предупредил центробанки о рисках потери монетарного суверенитета в случае отсутствия собственных CBDC. Однако в ЦБ Японии усомнились в безальтернативности подобной формы для национальной валюты.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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