Экс-супруга Канчаловского рассказала о его измене с французской актрисой

О неверности Андрея Наталия Аринбасарова узнала от их общего другаЗаслуженная артистка РСФСР Наталия Аринбасарова, экс-супруга режиссера Андрея Кончаловского, рассказала о его изменах с француженкой. Этим артистка поделилась в эфире программы «Судьба человека».Аринбасарова считает, что у Андрея был роман с французской актрисой русского происхождения Марией Мериль. Об измене бывшего мужа Наталия узнала от их общего друга. А немного ранее ничего не подозревавшая экс-супруга Кончаловского приняла подарок от его любовницы — черные лаковые туфли, а также показала ей столицу.«Он приехал со съемок фильма „Асино счастье“. Пригласил французскую делегацию в гости. Мы гуляли по Москве. Пришли в магазин „Березка“, и Машенька Мериль подарила мне лаковые черные туфли. Вот это помню, а что отношения у них — я не знала. Она сделала подарок мне, и при этом была любовницей моего мужа. Вот такие француженки лицемерные», — рассказала Аринбасарова.По словам Наталии, Мериль искала себе мужчин не только для интимных связей, но и для выгоды в карьере. Бывшая жена Кончаловского заявила, что Марии нужны были «талантливые, молодые, но недорогие режиссеры».Вскоре Андрей признался Наталии, что «перестал чувствовать ее». В ЗАГСе в день расторжения брака актриса спросила у режиссера, была ли у него связь с другой женщиной, на что он ответил: никогда.Напомним, Аринбасарова и Кончаловский были вместе с 1965 по 1969 год. В этом браке на свет появился сын Егор. Наталия впоследствии вышла замуж еще два раза и родила дочь. А Андрей был женат четыре раза — сейчас он счастлив в отношениях с актрисой Юлией Высоцкой. У режиссера семеро детей — два сына и пять дочерей.