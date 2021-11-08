Электроснабжение в Грановщине восстановят к 16:00 8 ноября
Сегодня, 10:55
Электроснабжение в деревне Грановщина Иркутского района восстановят к 16:00, сообщает пресс-служба Иркутской электросетевой компании. Ведутся восстановительные работы.
Утром около 05:00 загорелась трансформаторная подстанция, предварительно, из-за превышения допустимой нагрузки. Без света остались жители 28 домов.Предыдущая новость по этой теме:
28 домов в Грановщине остались без света из-за пожара на трансформаторной подстанции
По материалам: irk