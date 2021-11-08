Эмили Ратажковски рассказала о пережитом в 15 лет сексуальном насилии: "У меня даже не было секса до этого"

Вадим Карасев

Завтра стартуют продажи первой книги-эссе 30-летней Эмили Ратажковски под названием "Мое тело" (My Body). В этом сборнике Эмили поделилась своими рассуждениями о модельном опыте, мире, политике, женщинах, а также подробно рассказала о своей беременности и родах. Накануне выхода книги в прессе то и дело появляются новые подробности предстоящих мемуаров. Так, издание Daily Star сообщило, что в книге Эмили собирается рассказать о пережитом в 15 лет сексуальном насилии. К сексу Ратажковски принудил ее 16-летний бойфренд по имени Оуэн, причем Эмили тогда еще была девственницей.

Почему 15-летняя я не кричала тогда во все горло? Кто научил меня молчать? Я ненавидела себя. Я никому не рассказывала, что произошло с Оуэном в те выходные. Это был секс без согласия. Я была так молода. У меня даже не было секса до этого,

— вспоминает Ратажковски об этом страшном эпизоде из своей жизни в книге "Мое тело".





Эмили Ратажковски

Ранее Эмили Ратажковски уже публично рассказывала о сексуальном насилии, которое пережила в 2012 году. Тогда модель участвовала в откровенной фотосессии для журнала Darius, автором этой съемки был американский фотограф Джонатан Ледер. Съемка проходила прямо у Ледера дома: сначала фотограф предложил юной Эмили (на тот момент ей было 20 лет) выпить вина, чтобы расслабиться, сделал несколько снимков модели в нижнем белье, а потом предложил ей обнажиться перед камерой. Дальнейшие события происходили для Ратажковски как в тумане из-за количества выпитого.

Я не помню никаких поцелуев, но отчетливо помню, как его пальцы вдруг оказались внутри меня,

— делилась воспоминаниями Эмили.

По словам Ратажковски, она резко прервала действия Ледера, однако все же переночевала у него и вернулась домой только под утро. Эмили уточнила, что Джонатан был с ней очень груб и причинил ей физическую боль.





За несколько дней до выхода книги Эмили Ратажковски также побеседовала с The Time и снялась в фотосессии для издания. В разговоре с редактором газеты Эмили рассказала, какие мысли подтолкнули ее к написанию книги, а также поделилась своим взглядом на отношение к законам современной фэшн-индустрии. Ратажковски призналась, что на взлете карьеры очень радовалась своему успеху, пока не осознала, что в модной сфере ее тело воспринимается исключительно как товар.

Я была ярким примером той, кто преуспел в своей сфере, превратив в товар свой образ, тело и сексуальность. Но если я была такой могущественной и популярной, то почему чувствовала себя несчастной?

— задается вопросом Ратажковски.





Звезда также призналась, что, будучи успешной моделью, поняла, что ее тело больше ей не принадлежит. Через какое-то время Эмили также осознала, что если откажется выполнять какие-то требования клиента, то ей очень быстро найдут замену. Эти мысли заставили ее пересмотреть свое отношение к индустрии в целом.

В книге "Мое тело" Эмили Ратажковски, которая в этом году впервые стала мамой, также поделилась подробностями своей беременности и родов. Модель призналась, что воды отошли у нее за шесть дней до начала родов, но сначала она скрыла это от мужа. К моменту поступления в больницу Эмили уже страдала от сильной боли.

Боль была всеобъемлющей. Она пронизывала меня насквозь и распространялась по всему телу. Схватки были непрерывными, и когда одна из них достигла пика, меня охватила паника. Я отчаянно хотела, чтобы боль прекратилась, но я была в ловушке. Я стискивала зубы. Я переживала за то, справимся ли мы с малышом. На кону стояли наши жизни, но я ничего не могла сделать, чтобы обеспечить нашу безопасность,

— рассказала Ратажковски о родах в ранее опубликованном отрывке из книги "Мое тело".





Яна Марковская