Энергетика кукол, игрушек и сувениров: что можно держать в доме, а что нельзя

Вадим Карасев

Куклы, игрушки и сувениры есть почти в каждом доме. Тем не менее эксперты в области биоэнергетики отмечают, что есть игрушки и сувениры, которые могут быть опасными.

Энергетика дома очень важна, так как в родных стенах мы находимся большую часть времени. Если по какой-то причине аура вашего жилища испортилась, воспользуйтесь советами о том, как почистить дом от черной энергии. Старайтесь не допускать ее появления, выбирая правильные игрушки и сувениры.

Какие игрушки нельзя держать в доме

Найденные игрушки. Ни в коем случае не несите домой игрушки, которые вы где-то нашли. История таких вещей вам не известна. Тот, кто владел этими игрушками, может быть плохим человеком и своей отрицательной энергетикой зарядить эту вещь, поэтому вы можете себе ею навредить.

Подарки от неприятных людей. Если кто-то из людей, которые могли бы желать вам зла, подарил вам сувенир или куклу, то либо не принимайте дар, либо не несите эту вещь домой. Она может быть заряжена на негатив и принести вам очень много проблем.

Страшные куклы и игрушки. Не нужно держать в доме те игрушки, которые вас в прямом смысле пугают. Прислушивайтесь к интуиции в таких случаях. Если вам кажется, что от такой игрушки лучше избавиться, то так поступить и нужно. Не стоит позволять играть злыми игрушками своим детям.

Старинные игрушки. С ними как минимум стоит быть осторожнее. Они могли принадлежать вашей бабушке, маме, а теперь перейти к вам по наследству. Нужно соблюдать тонкую грань между желанием сохранить память о человеке и обладанием старой вещью, которая ухудшает энергетику дома. Если игрушка очень старая и плохо выглядит, лучше отдать деньги, чтобы ее обновить и почистить. Так и энергетика дома останется позитивной, и сохранится память о человеке.

Какие игрушки, куклы и сувениры будут полезными

Те, которые вы сделали своими руками. Такие предметы будут отлично сочетаться с вашей энергетикой, поэтому будут приносить большую удачу или выполнять роль оберега.

Те, которые вам подарил близкий человек. Если куклу или игрушку вам подарил кто-то очень близкий, она будет отличным украшением для дома или развлечением для ребенка. Проблем такая вещь не принесет.