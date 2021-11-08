Юбилей Akhmadullina, образ Фиби Буффе и уютный трикотаж: смотрим новые лукбуки

Вадим Карасев

В новой подборке изучаем, что новенького у российских дизайнеров. Смотрим на лукбук юбилейной коллекции Алены Ахмадуллиной, утепляемся трикотажем из коллекции Ульяны Сергеенко и примеряем на себя образ Фиби Буффе из "Друзей", какой ее видит Рома Уваров.

1.Ulyana Sergeenko

Дело близится к зиме, а значит, придется утепляться. Впрочем, похолодание совсем не повод отказываться от платьев или юбок. В трикотажной коллекции бренда можно найти уютные образы на каждый день, в том числе свитера, платья-кардиганы, боди и миди-юбки из 100-процентного кашемира. Также представлены мини-платья и костюмы из вискозного трикотажа. Боди обойдется в 110 тысяч рублей, платье-кардиган — в 260 тысяч рублей.





































2.Akhmadullina

Алена Ахмадуллина представила лукбук юбилейной коллекции, созданной в честь 20-летия ее бренда. Напомним, что показ прошел в коровнике — сельский антураж сохранили и в модной съемке. Коллекция рассказывает историю о современной царевне, которая сбежала из мегаполиса к загородной жизни, что вполне в русле трендов нового времени.

Вязаная юбка стоит 149 900 рублей, цены на другие юбки стартуют от 89 900 рублей, зеленое платье с вышивкой обойдется в 399 900 рублей.





Алена Ахмадуллина





















































































3.Roma Uvarov Design

В новой коллекции весна-лето Рома Уваров представил свой взгляд на героиню культового сериала "Друзья" Фиби Буффе. Ее образ благодаря ярким и порой странным нарядам запомнился зрителям сразу.

В коллекции дизайнер собрал вариации узнаваемых нарядов Фиби: платья в цветок с кардиганами из тонкого трикотажа, блузы с объемными рукавами и юбки в пол. Также в коллекции использовано много кружева, а качестве эксперимента Уваров решил поработать и с гобеленом для обивки мебели.

В продажу новая коллекция еще не поступила, но ценник у марки весьма гуманный: платья можно купить за 8—15 тысяч, цены на жакеты и рубашки стартуют обычно от 6 тысяч рублей.









































































Надя Бесчетникова