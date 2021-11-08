Канье Уэст отписался от Ким Кардашьян в Instagram на фоне слухов о ее романе с Питом Дэвидсоном

Вадим Карасев

Всего несколько дней назад 44-летний Канье Уэст в интервью подкасту Drink Champs выразил желание воссоединиться со своей бывшей женой Ким Кардашьян. Однако буквально вчера он отписался от 41-летней экс-супруги в Instagram.

Отписка рэпера от аккаунта телезвезды произошла на фоне слухов о романе Ким с 27-летним комиком Питом Дэвидсоном. Пару уже несколько раз видели вместе, а Канье, как говорят источники, совсем не в восторге от того, что бывшая жена проводит время в компании другого мужчины.





Канье Уэст и Ким Кардашьян

Ким и Пит сблизились после того, как Кардашьян приняла участие в шоу SNL. Тогда они с Дэвидсоном сделали пародию на Аладдина и Жасмин и поцеловались. Какие именно отношения связывают пару, неизвестно, но друзья Ким говорят, что это больше, чем просто дружба. Одна из подруг Ким рассказала, что Дэвидсон довольно напорист и решителен и делает все, чтобы завоевать телезвезду.

Он обнимает ее за талию, делает комплименты ее ягодицам и трогает ее волосы, когда они вместе. Он совершенно ясно дает ей понять, что она ему нравится,

— сказала она.





Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян

Она также добавила, что, когда Ким и Пит проводят время вместе, он садится рядом с ней, чтобы никто другой не смог этого сделать, а Ким это, кажется, нравится.

Он не держится в стороне и не притворяется скромным, он просто идет вперед. И ей, похоже, нравится его внимание. Приятно видеть ее счастливой,

— добавила она.

Тем не менее подруга Ким не думает, что отношения пары продлятся долго, потому что Пит, по ее мнению, для Ким слишком молод.

Не думаю, что она серьезно отнеслась бы к такому парню,

— заключила она.

В интервью Drink Champs Канье сказал, что Ким все еще является его женой, и признался, что не видел документов об их разводе.

Я никогда не видел документов. Мы не разведены. Для меня это не шутки. Мои дети (Ким Кардашьян и Канье Уэст воспитывают четверых детей. — Прим. ред.) хотят, чтобы их родители были вместе. И я хочу, чтобы мы были вместе,

— заявил он.





Мариана Панкина