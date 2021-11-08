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Канье Уэст закрутил роман с молодой моделью

Канье Уэст закрутил роман с молодой моделью
Знаменитостей уже не раз видели вместе44-летний американский рэпер Канье Уэст закрутил роман с 22-летней моделью по имени Винетрия. Об этом сообщает портал Page Six со ссылкой на собственный источник.Уэст был замечен в компании девушки во время баскетбольного матча, который проходил в Миннеаполисе. Инсайдер из окружения певца подтвердил, что Канье встречается с Винетрией. Позже знаменитостей видели вместе на воскресной службе в конце октября.
Недавно появились слухи, что бывшая жена рэпера, 41-летняя бизнесвумен Ким Кардашьян, состоит в романтических отношениях с 27-летним комиком Питом Дэвидсоном.Напомним, Кардашьян и Уэст были вместе почти семь лет. Знаменитости воспитывают четверых детей: 8-летнюю дочь Норт, 5-летнего сына Сейнта, 3-летнюю дочь Чикаго и 2-летнего сына Псалма.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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