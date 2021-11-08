Княгиня Шарлен вернулась в Монако и воссоединилась с мужем и детьми после нескольких месяцев разлуки

Вадим Карасев

43-летняя княгиня Монако Шарлен вернулась из ЮАР в Монако! Сообщается, что накануне она вылетела из Дурбана и сегодня в 8:30 утра частным самолетом приземлилась в Ницце. Возвращение Шарлен положило конец многомесячным спекуляциям относительно ее внезапного и длительного исчезновения.

В аэропорту она воссоединилась с мужем князем Альбером II и их шестилетними детьми Жаком и Габриэллой, которые встретили ее с большим букетом цветов. После этого все вылетели на вертолете в Монако.

La princesse Charlène est de retour à Monaco https://t.co/G30ETP2hq9 pic.twitter.com/qOvnuF9Nu9 — Nice-Matin (@Nice_Matin) November 8, 2021

Напомним, что на своей родине, в ЮАР, Шарлен находилась с начала мая этого года. Сначала речь шла о краткосрочном визите, но затем у княгини диагностировали лор-инфекцию, которая потребовала проведения ряда операций. Из-за этого Шарлен не могла вылететь обратно в Монако, однако в сети также стали появляться слухи о том, что истинная причина не в болезни княгини, а в проблемах в ее браке с Альбером.





Князь Альбер II и княгиня Шарлен с детьми

В прошлом месяце 63-летний Альбер сообщил, что княгиня завершила лечение и "находится в хорошей форме и в прекрасном настроении" и "очень скоро" вернется в Монако. Альбер с детьми также навещал Шарлен во время ее пребывания в ЮАР.

Надя Бесчетникова