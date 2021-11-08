Кости детеныша Homo naledi нашли в южноафриканской пещере

Вадим Карасев

Международная группа палеоантропологов обнаружила частичный череп и зубы детеныша Homo naledi, недавно открытого вида древних гомининов. Находка дает редкую информацию о взрослении Homo naledi.

Ископаемые останки ранее неизвестного вида из рода Homo были впервые найдены в 2013 году палеоантропологом Ли Бергером (Lee Berger) из Университета Витватерсранда и его коллегами на территории ЮАР, в пещерной системе под названием «Восходящая звезда». Всего было обнаружено 1550 фрагментов окаменевших костей, которые составляют останки 15 особей. Название Homo naledi дано в честь пещеры Диналеди. На языке сесото слово naledi означает «звезда». Позже в пещере Леседи той же пещерной системы было найдено еще 133 фрагмента от трех особей. Рост Homo naledi был 144–147 сантиметров. Ряд черт Homo naledi весьма примитивен и роднит их с такими ранними предками человека, как Homo habilis и Homo rudolfensis и даже австралопитеки. К таким признакам относятся размеры черепа и объем его мозгового отдела (мозг Homo naledi был примерно в три раза меньше нашего). Но некоторые их анатомические признаки, напротив, указывали на относительное сходство с современными людьми — например, маленькие и тонкие кости челюстей и особенности строения стопы. Однако в целом анатомически Homo naledi были примитивными представителями нашего рода. Существовал этот вид, как предполагается, до 236 000–335 000 лет.

Раскопки пещерной системы «Восходящая звезда» продолжаются по сей день. Новые находки — шесть зубов и 28 фрагментов черепа, принадлежащих одному незрелому индивиду, — были обнаружены в месте, обозначенном U.W.110, в узкой трещине подсистемы Диналеди. «Обнаружение одного черепа ребенка в таком удаленном месте внутри пещерной системы усиливает загадку о том, как многочисленные останки оказались в удаленных темных местах системы пещер "Восходящая звезда". Это еще одна из множества загадок, окружающих этого очаровательного вымершего родственника человека», — говорит Ли Бергер.

Детеныш жил около 250 тысяч лет назад и умер в возрасте 4–6 лет. Ученые дали ему имя Лети — от слова «летимела», на языке сетсвана означающего «потерянный». «Это первый частичный череп ребенка Homo naledi, который был реконструирован, и это дает нам представление обо всех этапах жизни этого замечательного вида», — говорит Джульетта Броф из Университета штата Луизиана.

Объем мозга Лети оценивается в 480–610 кубических сантиметров. «Это составляет примерно от 90 до 95 % объема мозга взрослой особи», — говорит Дебра Болтер (Debra Bolter) из отделения антропологии Университета Витватерсранда.

Результаты исследования были опубликованы в двух статьях в журнале PaleoAnthropology (1, 2).