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Любовь Успенскую назвали мошенницей

Любовь Успенскую назвали мошенницей
Наталья Лапина утверждает, что певица Любовь Успенская украла ее песню и не платит налоги. Артистка заявила, что певица Успенская в самое ближайшее время доиграется, если продолжит себя так похабно вести с ней. Как отметила звезда, она собирается отправить американский паспорт Успенской в налоговую США, где исполнительница уже много лет не платит налоги. При этом, как выразилась Лапина, Успенская «ворует и гребет» у авторов в России.
Любовь Успенская «Ты — просто фальшивка. Видимо, не зря я семь лет училась на психолога, очень помогает бороться с лживыми мошенниками», сказала Наталья Лапина. Напомним, что Наталья Лапина и Любовь Успенская поссорились из-за песни «По полюшку». Как уверяет актриса, певица не имеет права исполнять ее композицию. Она думает, что Успенская подделала ее подпись в договоре, сообщает «Собеседник».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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