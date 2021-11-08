Любовь Успенскую назвали мошенницей

Наталья Лапина утверждает, что певица Любовь Успенская украла ее песню и не платит налоги. Артистка заявила, что певица Успенская в самое ближайшее время доиграется, если продолжит себя так похабно вести с ней. Как отметила звезда, она собирается отправить американский паспорт Успенской в налоговую США, где исполнительница уже много лет не платит налоги. При этом, как выразилась Лапина, Успенская «ворует и гребет» у авторов в России.Любовь Успенская «Ты — просто фальшивка. Видимо, не зря я семь лет училась на психолога, очень помогает бороться с лживыми мошенниками», сказала Наталья Лапина. Напомним, что Наталья Лапина и Любовь Успенская поссорились из-за песни «По полюшку». Как уверяет актриса, певица не имеет права исполнять ее композицию. Она думает, что Успенская подделала ее подпись в договоре, сообщает «Собеседник».