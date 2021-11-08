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Лолита Милявская посмеялась над бывшим мужем

Лолита Милявская посмеялась над бывшим мужем
Певица Певица Лолита вспомнила Александра Цекало. Артистка уже давно не сотрудничает с Александром Цекало, но регулярно вспоминает о нем. Так, в эфире телешоу артистка прошлась по внешности бывшего мужа. В 90-е кабаре-дуэт «Академия» был невероятно популярен. Тогда каждая песня Лолиты и Александра Цекало становилась хитом, но в 2000-м коллектив распался. Произошло это из-за развода артистов. В дальнейшем и Цекало, и Милявская сделали блестящие карьеры. Периодически Лолита вспоминает про бывшего мужа, но отзывается о нем противоречиво. Так, в эфире шоу «Суперстар» на НТВ она в очередной раз заговорила о Цекало. «Есть один год, который у меня напрочь вылетел из памяти. Это 1987 год. Мне о нем напомнила «Википедия». Это год рождения кабаре-дуэта «Академия». Я, честно говоря, даже не помню, с кем у меня там и что было, но «Википедия» напомнила, что был такой маленький и толстенький мужик. И помню еще, что этому дуэту, как воздух, нужны были эфиры. Мы были готовы ходить везде, где нас зовут», — рассказала звезда.
Лолита Милявская и Александр Цекало Эти воспоминания Лолиты вызвали взрыв смеха в зрительном зале. Сама же артистка продолжила вести шоу, представляя новых участников. Напомним, что после расставания с Милявской Цекало долго не мог обрести личное счастье. Лишь в 2008 году он женился на сестре Веры Брежневой Виктории. Влюбленные не афишировали свои отношения, но их развод все равно широко обсуждался в прессе. А началась шумиха из-за того, что еще до расставания с Викторией продюсер закрутил новый роман. Избранницей Цекало стала художница Дарина Эрвин. Сейчас супруги вместе проживают в США. То и дело появляются слухи о беременности Дарины, на которые она не реагирует. Несмотря на разницу в возрасте в 30 лет, влюбленные выглядят невероятно счастливыми.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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