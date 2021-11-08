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Лучшие педагоги Курганской области назначены советниками директора Департамента образования и науки

Лучшие педагоги Курганской области назначены советниками директора Департамента образования и науки

Педагоги, победившие на региональных конкурсах профессионального мастерства в Курганской области, будут на общественных началах работать советниками директора Департамента образования и науки региона.

Советниками стали победители регионального конкурса профессионального мастерства, достойно представившие область на всероссийских конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагог-психолог года». Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Курганской области.

Опыт назначения советников из числа лучших педагогов в регионе переняли у Министерства просвещения РФ.  Планируется, что они будут принимать активное участие в решении актуальных задач в сфере образования, а также высказывать свои мнения, идеи и замечания, выходить с инициативами, участвовать в заседаниях коллегий, общественного совета департамента и других крупных мероприятиях.

# Общество
По материалам: edu.ru

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