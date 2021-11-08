Лучший город для лучших людей, который пока не взлетел

Сонгдо — это частный проект. Задуманный в середине 90–х гигантом южнокорейской промышленности Daewoo и замороженный из–за банкротства компании, в 1999 году он был выкуплен американским девелопером Gale International и южнокорейской компанией POSCO E&C с долями 70% и 30% соответственно. Позже в качестве инвестора к проекту присоединился американский банковский холдинг Morgan Stanley, выкупивший долю в 9% у Gale International.В 2001 году был взят официальный старт проекта, который в итоге стал самым дорогим (около $35 млрд) в сфере недвижимости за всю историю. Но его амбициозность не заканчивается бюджетом: Сонгдо обещает стать самым умным городом в мире. Он разместился на специально намытом острове, пристроившись с юго–запада к Инчхону...Строительство начали в 2005 году, а к 2009–му сдавали первые объекты, в том числе вдохновленный Сиднейским оперным театром выставочный комплекс Songdo Convensia и 12–километровый мост, напрямую соединяющий аэропорт Инчхон с островом. Изначально планировалось полностью закончить строительство к 2016 году, но в итоге сдачу перенесли на 2025–й. Сейчас в Сонгдо проживает около 90 тысяч человек, а всего планируется заселить 252 тысячи. В городе создается 400 тысяч рабочих мест, так что еще 200–300 тысяч ежедневно будут приезжать на работу с материка.Сонгдо — это компактный город. Он спроектирован так, что в любую его точку можно попасть за 15 минут езды на велосипеде. В современной урбанистике практика строгого городского зонирования, популярная в XX веке, считается устаревшей и являющейся причиной внутригородской миграции, которая перегружает транспортную систему. Поэтому в Сонгдо офисные здания соседствуют с жилыми, на первых этажах которых расположены торговые зоны. 40% общей площади Сонгдо (2,4 км²) составляют незастроенные и в основном рекреационные площади, в том числе Центральный парк, являющийся фактическим и смысловым центром города, и гигантский гольф–клуб....проложены 25 км велодорожек, ходят автобусы и метро, соединяющее остров с Инчхоном. Если горожанин все же выбирает авто, то и бесчисленные зарядные станции для гибридных и электромобилей, и бесплатная парковка будут ориентировать его на средства передвижения с низким выбросом. К слову, 95% паркинга в Сонгдо находится под землей....В городе собирают всю дождевую воду и используют ее для полива уличной растительности, мытья улиц и канализации в зданиях. Емкости для хранения дождевой воды есть в каждом районе города. Сточные воды в городе очищаются и также используются в парках для полива и на предприятиях. Через весь город проходит канал с морской водой, проектируя который архитекторы вдохновлялись каналами Венеции. Вода из него используется для технических целей и поступает обратно очищенной от механических и химических загрязнений. Все это заметно сокращает расходы на водоснабжение и канализацию. Растительность на крышах уменьшает ливневые стоки, она же поглощает солнечное тепло и использует его для фотосинтеза, охлаждая окружающий воздух.Продуманное озеленение, ливневые накопители и очистка «серой воды» (стоков из раковин, посудомоечных и стиральных машин) позволят сделать потребление чистой воды в Сонгдо примерно в 10 раз ниже, чем в обычном городе....в Сонгдо не будет сбора мусора в привычном виде. По пневматической трубе и влажный, и сухой мусор будет доставляться на центральную станцию переработки. Это позволит полностью избавиться от хранения отходов и мусоровозов на улицах. В городе планируется установить более 20 тысяч систем телеприсутствия, в том числе в специальных кабинках на улице. Это большие телеэкраны, c помощью которых можно проводить видеовстречи. Со временем они будут установлены в каждом доме и офисе https://intergal-bud.com.ua/ru/projects/city/kyiv.Каждый житель города получит смарт–карту — личный ключ ко всем городским сервисам: поездке на автобусе, посещению кинотеатра, бесплатному прокату велосипеда и проч. При этом заявляется, что идентифицировать пользователя услуг смарт–карты не будут....В 2013 году рядом с городом Чанша в Китае начали строительство первого клона Сонгдо. Муниципалитеты китайских городов Чунцин и Далянь также договорились с Gale International о создании аналогичных городов. Строиться небоскребы будут за считаные месяцы (архитекторы смогут опереться на опыт Сонгдо), и, судя по всему, скоро подобных городов в мире будет много.