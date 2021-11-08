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Лунный день сегодня 8 ноября 2021 года

Лунный день сегодня 8 ноября 2021 года

Начать новую неделю успешно и справиться с намеченными делами помогут рекомендации астрологов. Они расскажут о том, каким будет настроение ночного светила, и дадут ценные советы на этот понедельник.


Начинается новая неделя, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести его в согласии с собой, чтобы избежать неприятностей. В этот день энергетика Луны будет не самой дружелюбной, поэтому приступать к делам нужно осмотрительно.

Фаза Луны: наступает 5 лунный день, который пройдет под эгидой растущей Луны в созвездии Козерога. Стихия Земли не лучшим образом сочетается с активной фазой ночного светила, и день не подходит для активного ведения сложных дел. Астрологи рекомендуют умерить пыл и обратить внимание на недоделанную работу.

Магнитные бури 8 ноября: солнечная активность будет минимальной, магнитных бурь на 8 ноября не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня


размеренность;
завершение текущих дел;
дружелюбие;
творчество.

Что отпугнет успех в этот день


путешествия;
новые дела;
траты;
риски;
агрессия;
конфликты;
переутомление.

Домашние дела по лунному календарю

Понедельник — не лучшее время для активной домашней работы. В этот день астрологи рекомендуют осмотреть свое жилище и исправить те изъяны, которые мешают и вызывают раздражение. Настроение будет прекрасным, если без жалости избавить свой интерьер от устаревших и лишних предметов, освободив пространство и почувствовав прилив сил. 8 ноября — время для созидания и завершения, и в этот день можно заняться доработками: доклеить последний лист обоев, протереть пыль на новой мебели, завершить расстановку посуды.

Что надеть в этот понедельник

Энергетика понедельника сильна, и противостояние Луны с созвездием Козерога вынуждает нервничать и испытывать дискомфорт. Сгладить такое влияние поможет грамотно подобранный гардероб. Любимые оттенки и фасон одежды, натуральные ткани и подчеркивающие красоту украшения помогут чувствовать себя прекрасно. Цветами удачи для этого дня станут оттенки коричневого, а в качестве талисманов можно рассмотреть бирюзу, кошачий глаз и лунный камень.


Финансы и работа в 5 лунный день

В этот день астрологи рекомендуют обратить внимание на знакомую работу, вернуться к оставленным ранее делам, подводить промежуточные итоги и корректировать планы. Такая тактика избавит от страха перед будущим, а также даст время для обдумывания и исключения ошибок. Опрометчивые действия, риски и неоправданные траты на этот день лучше исключить, чтобы не привлекать проблем на будущее.

Любовь и отношения 8 ноября

Добиться гармонии в отношениях в день, когда Луна агрессивна, непросто, и астрологи рекомендуют парам находить общие дела, способные сплотить, а не рассорить. Обсуждать серьезные вопросы и спорить в этот понедельник не нужно: гораздо лучше устроить романтический вечер, зажечь свечи и включить любимый фильм. Тем, кто хочет найти свою любовь, в этот день не стоит изображать из себя тех, кем они не являются. Честность и открытость помогут расположить к себе потенциальных избранников.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Влияние Козерога в понедельник сильно, и сгладить агрессию можно благодаря творчеству. Работа руками и генерирование новых идей позволят избавиться от стресса, направить возрастающую энергию в мирное русло и прийти к гармонии с собой. Уместной будет профилактика простудных заболеваний и поддержание организма в тонусе благодаря дыхательным практикам или асанам йоги.

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По материалам: dailyhoro.ru

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