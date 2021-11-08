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Metal Gear Solid HD Edition: 2 & 3 сегодня удалят из Microsoft Store

Metal Gear Solid HD Edition: 2 & 3 сегодня удалят из Microsoft Store


Metal Gear Solid HD Edition: 2 & 3 – сборник из двух игр серии Metal Gear Solid, который работает на приставках Xbox One и Xbox Series X | S за счет обратной совместимости с консолью Xbox 360. Сейчас его можно купить в Microsoft Store за $9,79. Но уже сегодня он будет удален, временно.

Издательство Konami на официальном сайте сообщило, что игры Metal Gear Solid 2 и Metal Gear Solid 3, а значит и их HD-переиздание в сборнике Metal Gear Solid HD Edition: 2 & 3, вскоре нельзя будет купить во всех цифровых магазинах. Это временное решение, пока Konami обновляет лицензии на исторические архивы, используемые в играх.

Konami не уточняет, сколько времени понадобится на продление лицензий, чтобы вернуть Metal Gear Solid HD Edition: 2 & 3 обратно в Microsoft Store.

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По материалам: newxboxone

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