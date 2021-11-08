Михаил Мишустин поручил проводить с 2022 года международную олимпиаду по философии

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поручил проводить с 2022 года международную олимпиаду по философии, сообщает пресс-служба российского кабмина.

Об этом указано в перечне поручений по итогам рабочей поездки в Калининградскую область 21 октября.

За организацию отвечают Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта при участии Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации.