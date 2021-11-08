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Министр просвещения поздравил КВН с 60-летием

Министр просвещения поздравил КВН с 60-летием

8 ноября одна из самых популярных телевизионных юмористических передач «Клуб весёлых и находчивых» отмечает 60-летие. Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил КВН с юбилеем, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

«Клуб веселых и находчивых вот уже 60 лет объединяет множество замечательных людей по всему миру, заряжая оптимизмом, раскрывая таланты, показывая пример формирования прекрасного сообщества, где каждый может максимально проявить себя и найти единомышленников. Отлично, что команды КВН появляются в школах, в педагогических вузах, увлекая ребят, помогая им расширить кругозор, стремиться к победе, создавать свои проекты для выступлений, общаться с друзьями из других регионов. Это способствует формированию сильного характера, умения находить интересное в мире, выстраивать дружную командную работу. От всей души поздравляю КВН и желаю ещё долгие годы успешно развиваться, открывать дорогу классным командам, быть надёжным другом для всех, кто ценит настоящий юмор и творчество!» – сказал Сергей Кравцов.

Студенты педагогических вузов активно участвуют в играх КВН. Команда «Русская дорога», представляющая Армавирский педагогический университет – первая команда из педвузов, которая прошла в высшую лигу Клуба весёлых и находчивых и стала чемпионом. Глава Минпросвещения России пообщался с ребятами из этой команды. 

На встрече Сергей Кравцов отметил, что участие будущих учителей в КВН, а также их успехи в подобных начинаниях играют большую роль в создании нового имиджа педагога – человека творческого, способного на эксперимент. Министр также обратил внимание на развитие школьного движения КВН, он предложил создать общую лигу КВН для всех педагогических вузов. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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